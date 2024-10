La respuesta de Amaia Montero tras la ruptura de Leire Martínez con La Oreja de Van Gogh

Imagen de archivo de Amaia Montero. (Europa Press)

17 años más tarde, la historia se repite: La Oreja de Van Gogh pierde a su vocalista. En 2007, Amaia Montero difundía una carta en la que contaba que dejaba el grupo que le había lanzado al estrellato. La intérprete de Quiero ser, a pesar de todas las polémicas, aseguraba que había sido la decisión más difícil de su vida, pero que había sentido que era el momento de comenzar una nueva etapa en su vida emprendiendo su carrera en solitario. Ponía fin así a todas las “tonterías” que había escuchado sobre su relación con los miembros y aseguraba que esta nueva fase le producía “tanta ilusión como miedo”.

Ayer, casi 20 años después, el pop español volvía a sufrir un duro revés después de la publicación del comunicado en el que se anunciaba que Leire Martínez abandonaba el proyecto musical, tras 17 años “maravillosos” al frente de los micrófonos. El grupo afirmaba que la decisión había sido “dura y difícil”, pero que llegaba después “de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones” en las que no habían logrado acerca sus “diferentes maneras de vivir el grupo”.

Comunicado de La Oreja de Van Gogh. (Instagram)

Revolución en redes sociales

Poco tardaron las redes sociales en arder desde que se diera a conocer esta noticia tan impactante para el panorama musical español. Las teorías sobre un posible regreso de Montero a la agrupación tampoco se demoraron. Tras la aparición de la guipuzcoana en el concierto de Karol G en el Bernabéu cantando Rosas, esta hipótesis no ha hecho más que crecer. Asimismo, son muchos los usuarios de X, quienes auguraban la salida de Martínez, después de que en el último concierto de la banda interpretara visiblemente emocionada la misma canción que Amaia en el campo del Real Madrid.

“Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo”

Ahora, llaman la atención las declaraciones que la cantante hizo en Navarra Televisión. “Es verdad que no me gustan las faltas de respeto y a mí que se diga que Amaia vuelve al grupo, no me importa, no me afecta para nada, lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso”, aseguraba. “Lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios de: ‘Pues qué bien, qué estupendo que vuelva’. Y digo, ¿y yo, qué? Porque parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo, que yo llevo 16 años”, añadía.

La periodista Mar Montoro -muy cercana a la cantante- durante la noche del lunes estuvo en el programa Juntos de Telemadrid donde aseguró que Martínez le había dejado un mensaje para que lo transmitiera al público. “El grupo ha comunicado lo que ha considerado, yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir”, leía la comunicadora. Asimismo, confirmaba que “si lo tuviera digerido, su reacción no habría sido esta”.

La respuesta de Amaia Montero

Captura de pantalla de la publicación de Yo Fui a EGB. (Instagram)

“¿De qué team eres: Amaia o Leire?”. Son múltiples las opiniones que se han vertido sobre este asunto, sin embargo, lo que no esperábamos es que la propia Amaia fuera a reaccionar tan pronto sobre ello. Lo hacía en los comentarios de una publicación de Instagram de la cuenta Yo fui a EGB, dedicada a recordar anécdotas de la cultura popular de los años 80 y 90. Desde este perfil, compartían una imagen de la cantante con el pie de foto: “Amaia, calienta que entras”, y etiquetando a la artista y al grupo.

La intérprete respondía con un emoji de risas y un corazón rojo. Eran cientos los usuarios que se lanzaron entonces contra este perfil, acusándolo de “frívolo” por la publicación y defendiendo que Leire se merece todo el respeto del mundo, tras casi dos décadas bajo los focos. Tras este revuelo, la de Irún borraba su reacción.

Reacción de Amaia a la publicación de Yo Fui a EGB. (Instagram)