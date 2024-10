La reacción de Leire al comunicado de La Oreja de Van Gogh: dice que ella no lo ha firmado y que cuando esté bien contará “lo que sea”

Leire Martinez, de la La Oreja de Van Gogh en Starlite Occident de Marbella (Europa Press)

El pop español ha vivido esta mañana una de las noticias más impactantes de los últimos años. Por un comunicado que han publicado en sus redes sociales, La Oreja de Van Gogh ha anunciado que Leire Martínez se separa y abandona el proyecto, tras 17 años dándole voz, por no haber “conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”.

“Queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones”, han explicado, concluyendo que “termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón”. Aunque el anuncio daba a entender que era una decisión conjunta y unánime, parece ser que todo esto le ha pillado desprevenida a la hasta ahora vocalista.

La periodista Mar Montoro, una persona muy cercana a la cantante, ha estado en el programa Juntos de Telemadrid la noche del lunes, y ha asegurado haber hablado con Leire la misma mañana en la que se ha hecho pública la separación de La Oreja de Van Gogh. “Me ha dejado un mensaje para que os lo transmita”, ha declarado Montoro.

“Hasta donde puedo leer, para no hacerla daño, voy a compartir con vosotros ese mensaje que me ha dejado mi amiga: El grupo ha comunicado lo que ha considerado, yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir”, ha leído la periodista, insinuando que la artista no sabía absolutamente nada. Montoro ha añadido que “si lo tuviera digerido, su reacción no habría sido esta, le ha pillado totalmente por sorpresa”.

¿Volverá Amaia Montero a ‘La Oreja de Van Gogh’?

Tras esta repentina separación de la banda, la segunda de su historia, muchos han empezado a teorizar sobre la posibilidad de que la primera cantante de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, podría volver a la banda. Estos rumores comenzaron a hacerse más oídos cuando Amaia apareció en el estadio Santiago Bernabéu durante el concierto de Karol G el pasado mes de junio, en el que salió muy emocionada al escenario, invitada por la colombiana, a cantar la mítica canción de la banda española, Rosas.

Sobre esta posible vuelta de Amaia, quien fue vocalista de La Oreja de Van Gogh durante 10 años, el creador de contenido y reportero Javier Hoyos ha soltado una bomba este mismo lunes sobre el posible futuro del grupo en el programa Ni que fuéramos Shhh. “Amaia Montero va a regresar a La Oreja de Van Gogh con un concierto que ya tiene firmado en 2025″, ha anunciado Hoyos.

Sin embargo, según lo que ha podido saber, el futuro de la banda después de eso está aún en el aire: “No sabemos lo que pasará después, pero evidentemente la salida de Leire, por lo que nos llega, es que se ha marchado porque no estaba dispuesta a seguir aguantando este tipo de situaciones y que Amaia va a regresar con un concierto”.