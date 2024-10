Fiscalía acusa a los ultras de Ferraz que irán a juicio de lanzar objetos a la Policía con “clara animadversión” al PSOE

Miguel Frontera en las protestas de Ferraz, tapado por una persona que realiza el saludo fascista (Carlos Luján / Europa Press)

Ropa oscura, capuchas, gorras, máscaras y bufandas de tubo. Piedras, botellas de cristal, artificios pirotécnicos, vallas, contenedores y otros objetos lanzados contra la Policía. El Cara al Sol, amenazas de muerte a agentes antidisturbios y esteladas en llamas. Es el escenario que describe la Fiscalía en el primer escrito de acusación contra los cuatro primeros instigadores de las protestas en Ferraz que irán a juicio, al que ha tenido acceso Infobae España.

El Ministerio Público solicita penas de entre 2 años y 5 meses y 2 años y 11 meses de prisión para cuatro ultras que fueron identificados lanzando objetos contra los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional durante las primeras y más violentas noches de protesta contra el acuerdo para la aprobación de la Ley de Amnistía y la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con el apoyo de Junts.

En el escrito, el fiscal subraya la “clara animadversión contra las ideas y actividades que la sede del PSOE representaba, sus trabajadores y afiliados, al tratarse una de una ideología no compartida” por los procesados. Así, les acusa de un delito de desórdenes públicos por el lanzamiento de objetos contra la Policía, pero con la agravante de discriminación por razón de ideología.

Los acusados, entre los que se encuentra el delegado nacional del partido neonazi Democracia Nacional, Pablo Lucini, fueron informados formalmente del cierre de la fase de instrucción y la inminente apertura de juicio oral por parte del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Así, se trata del primer procedimiento penal sobre las protestas en Ferraz que llega a juicio.

El delegado de Democracia Nacional en Madrid, Pablo Lucini. (Pinterest)

En el relato de hechos, la Fiscalía detalla que “durante la celebración de esas concentraciones, que inicialmente trascurrieron sin incidentes, por parte de diferentes individuos de forma concertada, algunos de las cuales portaban ropa oscura, capuchas, gorras, máscaras y bufandas de tubo, para tratar de ocultar ser reconocidos, arremetieron violentamente contra el dispositivo policial desplegado, lanzando de piedras, botellas de cristal, artificios pirotécnicos, vallas, contenedores y otros objetos contra las Unidades de Intervención Policial y sus vehículos debidamente logotipados”.

El ‘Cara al Sol’ y “saludos neonazis”

Asimismo, el escrito menciona cantos fascistas como el Cara al Sol y “saludos de tipo neonazi”. También subraya que parte de los asistentes profirieron insultos y amenazas de muerte contra los agentes desplegados: “Ser policía vergüenza me daría... Con los moros no tenéis cojones... Sois unos vendidos, sois unos falsos, vergüenza de la Policía Nacional... Sé que eres un policía de mierda, te vamos a matar como no te vayas, de aquí no vais a salir vivos, mira todos los que somos”.

En el seno de las violentas protestas, que transcurrieron entre los días 7 y 20 de noviembre de 2023, fueron detenidas un total de 76 personas. Los cuatro procesados en esta causa fueron arrestados por agentes de la Brigada Provincial de Información (BPI) de Madrid en una operación desarrollada el 23 de noviembre tras ser identificados en las imágenes de las protestas como los instigadores de la violencia ejercida en las mismas.

La Fiscalía sitúa a Pablo Lucini en la primera línea de los manifestantes la tarde noche del 7 de noviembre, cuando también se produjo el intento de asalto al Congreso de los Diputados, alentado por el ahora eurodiputado Alvise Pérez y el líder de Desokupa, Daniel Esteve. El miembro de Democracia Nacional se aproximó a la “línea policial (...) tratando de derribar las vallas de seguridad, mientras se procedía al lanzamiento de diversos objetos, avanzando con una papelera que portaba en sus manos, exhibiéndola contra los agentes actuantes y lanzando en dos ocasiones objetos contundentes contra los agentes que integraban el dispositivo”. Esa jornada se saldó con 31 policías heridos de diversa consideración. La noche del 11 de noviembre, “movido por idéntico motivo que en la anterior jornada, llegando a lanzar por su parte un objeto contundente contra los agentes de la policía allí desplegados”.

El escrito concluye que los cuatro procesados acudieron a las protestas con el “ánimo de menoscabar el principio de autoridad, la tranquilidad de las personas que allí se encontraban y la normalidad de la convivencia ciudadana en el espacio público”.