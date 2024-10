Ni baja calidad ni exceso de grasa: qué significan los puntos blancos del jamón

Los Premios Alimentos de España reconocen al mejor jamón serrano de 2024 (Pixabay)

La gastronomía española es conocida por su variedad y sabor. Así, más allá de la tradicional tortilla de patatas o la paella valenciana, el jamón se erige como uno de los símbolos más representativos de la cultura gastronómica nacional.

A pesar de ser una carne procesada, se considera una de las opciones más saludables dentro de esta categoría, especialmente en su versión ibérica, que destaca por su proceso de elaboración y sus propiedades nutricionales. No obstante, el jamón serrano, de menor calidad, pero más accesible económicamente, es el que más frecuentemente aparece en la alimentación diaria. Su bajo precio lo convierte en una opción común en desayunos, como acompañamiento en tostadas, o como parte de entrantes en muchas comidas.

Ahora bien, da igual el tipo de jamón que se consuma. En todos ellos es habitual que, tras algunos días en el frigorífico, aparezcan pequeños puntos blancos en la superficie del jamón curado. Estos puntos no son ni sal ni parásitos, sino cristales de tirosina, una proteína que se cristaliza durante el proceso de curación del jamón. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la presencia de estos cristales es completamente normal y no representa un riesgo, sino que es una señal de la calidad y el tiempo de curación del producto.

Cómo saber si el jamón que tiene puntos blancos se puede comer

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aclara que la aparición de cristales de tirosina en el jamón curado “no debe preocupar”, ya que es un signo de que el proceso de curación ha sido adecuado. La tirosina es un aminoácido no esencial que desempeña un papel importante en la síntesis de proteínas y en la producción de neurotransmisores y hormonas, según explica la Clínica Universidad de Navarra.

Por su parte, la marca de jamones Joselito añade que estos puntos blancos son el resultado de la cristalización de la tirosina, una consecuencia natural de la descomposición de las proteínas durante la maduración del jamón. Estos cristales no deben confundirse con sal ni tiroxina, que es una hormona, y no afectan la calidad del producto. De hecho, su presencia es común en jamones bien curados y no indica que el jamón esté en mal estado o caducado.

Cuánto jamón serrano se puede comer al día

El consumo recomendado de jamón serrano varía dependiendo de la salud y las necesidades nutricionales de cada persona, así como del tipo de dieta que se siga. Aunque el jamón serrano es una fuente de proteínas de alta calidad y aporta nutrientes como hierro y vitaminas del grupo B, también es un alimento procesado con un contenido elevado de sal.

De acuerdo con especialistas en nutrición, es recomendable limitar su consumo a una ración moderada diaria, generalmente entre 50 y 100 gramos. Esto permite aprovechar sus beneficios sin exceder los niveles recomendados de sodio y grasas saturadas. Sin embargo, si una persona tiene problemas de hipertensión o sigue una dieta baja en sal, se aconseja reducir el consumo de este tipo de productos. Ahora bien, como en cualquier caso, se recomienda consultar a un profesional médico antes de hacer cualquier cambio en la alimentación.

