¿Me pueden subir el alquiler cada año? Esto es lo que dice la ley

El aumento del precio del alquiler es una de las mayores preocupaciones para los ciudadanos en España. Ante la inflación y la demanda creciente de viviendas en las grandes ciudades, muchos inquilinos se preguntan si su casero puede subir el alquiler cada año y en qué medida. Afortunadamente, la Ley de Vivienda y la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establecen límites y condiciones para estas subidas, protegiendo los derechos de los inquilinos.

Según recoge la normativa vigente, en 2024 los propietarios podrán aumentar el precio del alquiler, pero con límites claros. La Ley de Vivienda introduce un tope del 3% para las renovaciones anuales de los contratos de arrendamiento. Este porcentaje reemplaza el límite del 2% que estuvo en vigor durante 2023 como medida para frenar las subidas descontroladas de las rentas. Esto significa que, si un inquilino está pagando 1.000 euros mensuales en su contrato de alquiler, en 2024 el casero solo podrá incrementar esa cantidad en un 3%, lo que se traduciría en un aumento de 30 euros al mes. En términos anuales, este aumento equivaldría a 360 euros más al año, quedando el nuevo precio mensual en 1.030 euros.

A partir de 2025, el Gobierno tiene previsto introducir un nuevo índice de referencia para la subida de los alquileres. Este índice será más estable y estará por debajo de la evolución del IPC, lo que garantizará que los aumentos de las rentas sean moderados. El Instituto Nacional de Estadística (INE) será el encargado de elaborar este índice, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025.

¿Qué pasa con los contratos anteriores a la Ley de Vivienda?

Para los contratos de alquiler firmados antes de la aprobación de la Ley de Vivienda, el propietario solo puede aumentar la renta conforme a lo que esté estipulado en el contrato. Normalmente, las subidas se suelen vincular al IPC u otro índice pactado en el contrato. Sin embargo, la nueva ley establece que cualquier subida en 2024 deberá respetar el tope del 3%, aunque en el contrato se mencione una referencia al IPC.

La ley también establece que el propietario no puede aumentar la renta del alquiler mediante la imposición de nuevos gastos no acordados previamente en el contrato. Esto significa que no puede añadir cargos por gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro coste adicional. Cualquier incremento en el alquiler debe ajustarse estrictamente a lo que dicta la ley y no puede incluir costes no previstos.

El truco de los alquileres de temporada

Aunque las subidas del alquiler están limitadas por la ley, algunos propietarios han intentado esquivar estos límites recurriendo a contratos de alquiler por temporada o de uso diferente al de vivienda habitual. En este tipo de contratos, las subidas de la renta no están sujetas a las mismas restricciones que un arrendamiento de vivienda habitual. Por eso, se ha observado un aumento considerable en la oferta de alquileres de temporada, ya que los propietarios no tienen que cumplir con los límites establecidos por la LAU y la Ley de Vivienda.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha advertido sobre este tipo de prácticas, que si bien en algunos casos son legales, otras pueden no cumplir con la normativa y podrían ser denunciables por los inquilinos.

¿Qué pasa con los gastos adicionales?

Otra práctica ilegal que ha sido denunciada es la de cobrar a los inquilinos por visitar un piso o pedirles una señal para poder acceder a verlo. Estas acciones son contrarias a la ley y, si te encuentras con ellas, es recomendable denunciarlas. Además, la ley establece que el casero es responsable de los gastos de gestión inmobiliaria y de la formalización del contrato si es una persona jurídica (empresa o sociedad), evitando así que se trasladen estos costes al inquilino.

¿Qué hacer si el casero quiere subir el alquiler?

Si el propietario de tu vivienda decide subir el alquiler, es importante que lo haga respetando los límites legales. Debe notificarte el incremento con suficiente antelación (generalmente un mes antes de que se aplique la subida) y asegurarse de que el aumento no supere el 3% en 2024.

Si el casero no cumple con estos requisitos o intenta subir el alquiler más allá del límite permitido, el inquilino tiene derecho a negarse a aceptar el incremento. En caso de conflicto, siempre es recomendable consultar con un abogado o acudir a organizaciones de defensa de los derechos de los inquilinos.