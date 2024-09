La pregunta clave que has de hacer cuando recibes una llamada de spam

Apple mueve el botón de finalizar llamada en iOS 17 (Getty Images)

No es raro afirmar que la mayoría de personas de nuestro entorno reciben cada semana varias llamadas de números desconocidos, generalmente con un patrón numérico 911 11. Resulta bastante molesto, ya que las puedes recibir tanto en clase, en el trabajo o disfrutando de un domingo en familia. Si las recibes, no te molestes en descolgarlas, porque en la gran mayoría de los casos, no hay contestación de la otra parte, sino un silencio que dura unos segundos hasta que un teleoperador atiende la llamada o, directamente, esta finaliza.

Este tipo de llamadas se conocen como llamadas comerciales no deseadas o de spam. Aunque el pasado 28 de junio de 2023, supuso la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, la cual tenía como objetivo principal prohibir las llamadas comerciales sin el consentimiento del usuario, parece que la cantidad de este tipo de llamadas no ha hecho más que aumentar. En su artículo 66.1 (apartado b), indica que como usuarios finales de los servicios de comunicación interpersonales basados en la numeración, tenemos derecho a: “No recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales o salvo que la comunicación pueda ampararse en otra base de legitimación de las previstas en el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos”.

¿Con qué fin se producen estas llamadas?

Cuando contestamos el teléfono y no escuchamos nada, solo un silencio incómodo, no significa que se hayan equivocado de número. Precisamente, son llamadas automáticas generadas por un bot con el objetivo de identificar números activos, conocer cuáles son los mejores horarios para llamar (basándose en las acciones de cada persona) y lanzar sus comunicaciones publicitarias en futuras campañas. Dicho silencio se mantiene hasta que un operador del centro de llamadas se encuentra disponible y aparece en el otro lado de la línea. Si no hay ningún operador libre, la llamada se cuelga automáticamente. Esto resulta bastante frustrante porque pierdes tiempo en atender una llamada en la que nadie responde.

La frase que debes utilizar y la Lista Robinson

Hay una serie de consejos que, hoy en día, mucha gente pone en práctica para hacer frente a las llamadas comerciales no deseadas. El primer consejo consiste en poner nervioso al teleoperador con una simple pregunta: “¿Cómo has conseguido mi número?”. Esto suele resultar efectivo, ya que la función de las empresas de telemarketing consiste en maximizar el mayor número de llamadas en poco tiempo. Por tanto, si perciben que con tu llamada están perdiendo tiempo, es probable que cuelguen directamente. No obstante, la efectividad de este método no es absoluta.

El método más conocido y que mejores resultados está dando en este ámbito consiste en la inscripción gratuita en la Lista Robinson. Se trata de un sistema de exclusión publicitaria, en el que las personas inscritas dejarán de recibir correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto no solicitados. El usuario que desee apuntarse a esta lista debe ir a la página web de la Lista Robinson, y proporcionar su nombre completo, dirección de correo electrónico, dirección postal y número de teléfono.

Además, han aumentado los foros y sitios web donde las personas informan sobre llamadas recibidas. De esta forma, si el número que te ha llamado coincide con el que se publica en la página web, se tratará de una llamada spam, y podrás bloquear el número para evitar que en el futuro te vuelva a contactar.