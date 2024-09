‘La Revuelta’ enfrenta a Johnny Depp en ‘El Hormiguero’ con su primera visita de Hollywood: “Este es el show más raro en el que he estado”

Norman Reedus en 'La Revuelta' (RTVE)

La batalla de audiencias entre La Revuelta y El Hormiguero no puede estar más candente y el equipo de Broncano se ha tenido que poner las pilas para hacer frente a la llegada de uno de los actores de Hollywood más famosos de los últimos tiempos al plató de Atresmedia, Johnny Depp. Sin embargo, La 1 ha sabido estar a la altura y por la puerta del Teatro Príncipe ha aparecido uno de los personajes más queridos de la serie de zombies más famosa de todos los tiempos.

Norman Reedus ha acudido este lunes a La Revuelta para presentar la segunda temporada de su serie The Walking Dead: Daryl Dixon. The book of Carol que se estrenará el próximo 3 de octubre en AMC. Este spin-off del personaje navega en el entorno post-apocalíptico de Europa, tras separarse de sus compañeros en Estados Unidos. Y después de rodar la primera temporada en Francia, aterriza en España para enfrentarse a nuevos retos de supervivencia contra los caminantes.

“Recordemos que a esta misma hora en Antena 3 está Johnny Depp”, ha comentado Grison nada más comenzar el programa con los testimonios sexuales de un joven madrileño. No obstante, el teatro se ha caído al ver pasar a Norman Reedus por la puerta y lo primero que ha dicho ha sido: “I heard it was the number one show (Escuché que este era el show más famoso)”.

Broncano no ha podido evitar confesarle que es un gran fan de The Walking Dead y que en cuestión de cinco meses se vio la serie completa y sus once temporadas. Y, por su parte, el actor ha asegurado en varias ocasiones lo mucho que le ha gustado trabajar en nuestro país y ha revelado que la serie se ha rodado entre Madrid, Alicante y Barcelona: “Everyone who work in the show was first level. I really enjoyed working in Spain and I hope you like the show (Todos los que trabajan en el show fueron de primer nivel. Realmente disfruté trabajando en España y espero que les guste la serie)”.

El presentador ha querido conocer si al trabajar en una serie de supervivencia ha asumido algún truco para el apocalipsis, ya que él ha confesado que “le gusta mucho la supervivencia y se está preparando en el caso de que algo pase”. “I have weapons in my house and I take home a crossbow. Possibly it’s a fellony but I just keep it in my room (Yo tengo armas y me llevé a casa una ballesta. Posiblemente es un delito pero solo la mantengo en mi habitación).

Las clásicas preguntas de ‘La Revuelta’

El programa ha comenzado a ponerse raro para el intérprete en el momento en el que se ha empezado a hablar de temas sexuales. Broncano le ha preguntado si alguna vez había despellejado a un animal, y al decirle Reedus que lo había hecho con una zarigüeya, el presentador ha bromeado diciéndole que para los españoles es una metáfora sobre la masturbación. “It is a family show right? (¿Es un programa familiar no?), ha querido saber el actor para después asegurarle que se trataba del “weirdest show I have ever been to (Este es el programa más raro en el que he estado en mi vida)”.

No obstante, la cosa no ha quedado ahí. Y La 1 ha aprovechado para hacer una “campaña antitabaco” con un piloto de acrobacias en moto que ha dejado completamente fascinado a Reedus. El intérprete ha querido conocer todo sobre la motocicleta y ha asegurado que “I just want it (Quiero llevármela)”

Para finalizar, ha sido sometido a las típicas preguntas del programa y no le ha hecho mucha gracia tener que responder a ninguna de las dos. Sobre ¿cuánto dinero tiene en el banco?, le ha asegurado a Broncano que “there’s no way I am gonna tell you how much I have. But I have a really good life besides the dollar amount (No hay forma de que te diga cuánto tengo. Pero tengo una vida realmente buena además de la cantidad de dólares.)”. Sin embargo, sobre el número de relaciones sexuales en el último mes, le ha confesado que “With myself I do it three times a day (Conmigo mismo lo hago tres veces al día)”.

