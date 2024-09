La abogada de uno de los acusados de violar a Gisèle Pelicot desata la polémica al ‘reírse’ de la víctima en un vídeo

Algunos de los acusados de violar a Gisele Pelicot, en el banquillo en los tribunales de Aviñon, Francia, donde se desarrolla este jueves la decimotercera jornada del juicio. (EFE/ Edgar Sapiña Manchado)

La abogada Nadia El Bouroumi ha generado una fuerte polémica en Francia. Encargada de la defensa de uno de los acusados de violar a Gisèle Pelicot, la letrada ha puesto en duda en varias ocasiones la intención agresora de su cliente, tanto en los tribunales como en redes sociales.

Su defensa se articula bajo la idea de que el acusado desconocía que Gisèle no consentía los encuentros. “No es mi estrategia decir que esta mujer no es una víctima”, afirma, si bien defiende que sus “clientes son inocentes”. Según ha compartido en varios vídeos de Instagram, la abogada considera que, pese al haber sido drogada con ansiolíticos por su marido, “ella podía estar semiinconsciente” y moverse o hablar en los vídeos, lo que podría haber dado a entender a los acusados que Gisèle participaba en las relaciones. “Ella dice que no se acuerda, pero los que han recibido fotos de ella pueden ver que allí está presente, se mueve, habla”, subraya la letrada, que ha pedido la absolución para su cliente.

Los expertos afirmaron durante una de las vistas del juicio que “no se podía ignorar que ella estaba inconsciente”, a raíz de los vídeos almacenados por su marido. Respecto a las fotos que recibieron algunos de los acusados, Gisèle Pelicot asegura que se trataba de imágenes robadas que le había hecho su marido, Dominique Pelicot, sin su consentimiento, algo que él mismo confesó.

El perfil público de El Bouroumi ha hecho que reciba varios ataques en redes sociales por este argumentario, según afirma en un comunicado. “He recibido amenazas, acoso e insultos públicos”, explica. En la publicación que más ha indignado a la gente, sin embargo, ella ni siquiera habla. Se limita a bailar al son de una popular canción pop dedicado “a todos los extremistas del pensamiento que intentan acallarme”. Se trata de Wake me up before you go-go (Despiértame antes de irte), tema del grupo Wham! que se ha entendido como una referencia al estado de inconsciencia de Gisèle Pelicot durante los abusos que sufrió.

En la descripción del vídeo, El Bouroumi afirma que ella también fue “golpeada y violada” cuando era joven y ello no le ha llevado a “odiar a los hombres”. “Esta canción [se la dedico] a todo aquel que debe levantarse pronto antes de poder callarme”, escribe.

“Lamento profundamente si mis palabras fueron malinterpretadas”

Tras el escándalo que ha generado el post, la abogada ha publicado un comunicado en la misma red social, donde asegura que sus palabras fueron “malinterpretadas”. “Aclaro que el vídeo recientemente difundido y comentado ha sido sacado de contexto”, explica El Bouroumi.

“En ningún momento buscaba burlarme de Gisèle Pelicot, a quien considero una persona fragilizada y víctima en este caso”, defiende. En vista del “acoso” y “las amenazas” que ha sufrido “desde el comienzo de este proceso”, tanto ella como sus hijos, ha decidido denunciar los hechos ante la justicia. “Me enfrento hoy a una situación donde se vuelve casi imposible ejercer mi labor como abogada en condiciones serenas. Esta presión pública y mediática incesante intenta acallarme y obstaculizar mi misión: defender a mis clientes”, prosigue.

La letrada entiende que se trata de “un ataque grave a la integridad de nuestra justicia” y “un peligro para el ejercicio de la defensa” en Francia. El Bouroumi asegura que se enfrenta “a un tribunal mediático que sobrepasa el entendimiento”. “Esta situación nos pone a todos en peligro (abogados, acusados, víctimas y ciudadanos). La justicia no puede impartirse bajo el peso de la opinión pública. Es necesario proteger la libertad de expresión de los abogados y preservar la independencia de los tribunales”, asegura.

Desde que publicó su escrito, la letrada ha recibido diversas muestras de apoyo, que ha compartido en las historias de Instagram. “Continuaré luchando por que la verdad se escuche y por que la justicia se imparta con respeto a los derechos de cada uno”, concluye.

Gisèle Pelicot, la mujer víctima de violaciones de su marido, Dominique, que la drogaba, y de decenas de otros hombres a los que la ofrecía por voyeurismo, declara ante el Tribunal de lo Criminal de Vaucluse que los juzga, en la duodécima jornada de juicio. (Edgar Sapiña Manchado/EFE)