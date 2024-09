La mujer que lleva 30 años sin tomar azúcar: “Fue difícil al principio, ya que era adicta”

Carolyn Hartz practicando deporte. (SweetLife)

Con 75 años recién cumplidos, Carolyn Hartz sigue dirigiendo su negocio y manteniendo la alimentación saludable, el ejercicio, la meditación y la práctica del yoga en su vida. A los 40 años, fue diagnosticada con prediabetes y le recomendaron a tomar medicamentos para controlar sus niveles de azúcar en sangre pero Hartz, convencida de que no quería tener una vida vinculada a los fármacos, buscó una alternativa natural con un edulcorante con el que sustituyó el azúcar.

En 2002, Hartz fundó SweeLife Australia para comercializar en su país el edulcorante natural sin azúcar que había conocido en Estados Unidos, el xilitol. Conocida como la “Dama del xilitol” de Australia y como la “Pionera sin azúcar”, Hartz fue la primera en introducir el xilitol en el mercado australiano y se le ha atribuido su crecimiento constante en la demanda de los clientes, conforme asegura en su página web.

La vida sin azúcar

El edulcorante natural sin azúcar ha reemplazando el azúcar blanco, la miel y otros edulcorantes naturales que, asegura, lleva 30 años sin probar. En una entrevista concedida en el año 2017 al Daily Mail Australia, explicaba que “nuestro metabolismo se ralentiza a medida que envejecemos, lo que significa que tenemos que tomar el control, tomar decisiones más saludables y trabajar un poco más duro”. “Creo que es muy importante ser consciente del tipo de alimentos que comes y de la cantidad de alimentos que ingieres. Estar atento mientras comes es un factor muy importante”, añadía entonces.

“Llevo 28 años sin azúcar. Fue difícil al principio, ya que era adicta al azúcar, pero creo que es una de las razones más importantes por las que he podido mantenerme saludable y mantener mi cuerpo en forma”, aseguraba en la entrevista, en la que también detallaba que trataba de incluir proteínas con cada comida, especialmente el desayuno, para evitar los antojos.

La OMS desaconseja los edulcorantes

En 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una directriz sobre el consumo de edulcorantes en la que desaconsejaba su uso para mantener una alimentación más saludable. La recomendación se basa en los resultados de una revisión de varios estudios que sugieren que el uso de edulcorantes no confiere ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal en adultos o niños. De hecho, los resultados de la revisión también inciden en que puede haber posibles efectos adversos de su uso a largo plazo, como un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos.

La recomendación se aplica a todas las personas, excepto a las que padecen diabetes preexistente, e incluye todos los edulcorantes no nutritivos sintéticos y naturales o modificados que no están clasificados como azúcares y se encuentran en alimentos y bebidas manufacturados, o que se venden solos para que los consumidores los añadan a alimentos y bebidas. Entre los edulcorantes no nutritivos más comunes se encuentran el acesulfamo-K, el aspartamo, el advantamo, los ciclamatos, el neotamo, la sacarina, la sucralosa, la estevia y los derivados de la estevia.