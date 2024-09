Cuánto se reduce el sueldo a partir del cuarto día de baja laboral

Mujer joven en su cama con dolor de cabeza (Freepik)

Estar de baja laboral debido a una enfermedad o accidente es una situación que puede afectar tanto al bienestar físico como a las finanzas de un trabajador. Una de las preguntas más frecuentes en este contexto es cuánto se reduce el sueldo cuando el empleado se ve incapacitado para trabajar. La respuesta depende del tipo de baja, el tiempo de duración y la base reguladora que se utiliza para calcular la prestación.

Cuando un empleado sufre una incapacidad temporal debido a una enfermedad común o un accidente no laboral, no recibirá ninguna prestación durante los tres primeros días de la baja. Es a partir del cuarto día cuando el trabajador comienza a recibir una compensación económica que, en un primer momento, será el 60% de la base reguladora de su sueldo, y esta cantidad se mantendrá hasta el día 20 de la baja. A partir del día 21, el porcentaje aumenta y el trabajador percibirá el 75% de la base reguladora. Este esquema está diseñado para ofrecer una protección económica gradual, pero no cubre el salario completo del empleado.

Para calcular la base reguladora, se debe dividir por 30 el importe de la base de cotización del mes anterior al inicio de la baja, siempre que el trabajador reciba un salario mensual. En caso de empleados con un salario diario, el cálculo se ajusta dividiendo la base de cotización entre los días trabajados en el mes anterior.

Diferencias según el tipo de baja

El tipo de incapacidad también influye en el porcentaje que se cobra durante la baja laboral. Si la baja es producto de un accidente laboral o de una enfermedad profesional, el empleado comenzará a recibir el 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la fecha de la baja, sin tener que esperar a partir del cuarto día, como en los casos de enfermedad común o accidente no laboral.

Esta distinción es importante, ya que en los casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales, el trabajador cuenta con una mayor protección económica desde el inicio de su baja, al percibir el 75% de su sueldo de forma inmediata.

Quién paga a un trabajador el dinero en una baja laboral: ¿empresa, Seguridad Social o mutua?

¿Es posible cobrar el 100% del sueldo estando de baja?

En la mayoría de los casos, los trabajadores no reciben el 100% de su sueldo durante la baja, ya que las prestaciones por incapacidad temporal se calculan sobre un porcentaje de la base reguladora, que rara vez equivale al salario íntegro. No obstante, existen excepciones que permiten cobrar la totalidad del sueldo durante el tiempo de baja.

Algunas empresas incluyen en sus convenios colectivos la posibilidad de que los trabajadores perciban el 100% del salario, cubriendo la diferencia entre la prestación de la Seguridad Social y el salario completo. Además, es posible que un empleado esté cubierto por un seguro de baja laboral, lo que también le permitiría recibir una compensación adicional para alcanzar el 100% de su salario.

Otra posibilidad es la existencia de un recargo sobre las prestaciones, que puede solicitarse en situaciones donde el empleador ha incumplido la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. Este recargo tiene como objetivo compensar al trabajador cuando la empresa no ha garantizado las condiciones de seguridad necesarias, lo que ha llevado a un accidente laboral o enfermedad profesional.

¿Quién paga la baja laboral?

El pago de la baja se distribuye entre la empresa y la Seguridad Social. En el caso de enfermedad común o accidente no laboral, la empresa se hace cargo de abonar la prestación desde el cuarto día hasta el día 15 de la baja. A partir del día 16, la Seguridad Social asume el pago de la prestación. No obstante, la empresa actúa como intermediaria en este proceso, siendo la encargada de pagar la baja al trabajador en su nombre.

Si la baja se produce debido a un accidente laboral o enfermedad profesional, la Seguridad Social se encarga del pago desde el primer día de la baja, aunque la empresa continúe actuando como delegada en el abono de la prestación.