5 alimentos que potencian la producción de colágeno: del tomate a los huevos

Alimentos ricos en colágeno (Shutterstock España)

El colágeno es una proteína esencial en nuestro cuerpo, responsable de mantener la piel, los huesos, los músculos y los tejidos conectivos fuertes y saludables. Aunque se produce de manera natural, su producción disminuye con la edad, lo que puede llevar a problemas como la pérdida de elasticidad en la piel, debilidad en las articulaciones y huesos frágiles.

Por todo ello es importante incorporar en nuestra dieta alimentos ricos en colágeno que nos ayuden a consumir la cantidad adecuada, como recomienda la la doctora María Isabel Beltrán, especializada en nutrición

Carne roja magra

La carne roja magra, como la carne de res, es una excelente fuente de proteínas, que son fundamentales para la producción de colágeno. Las proteínas en la carne se descomponen en aminoácidos durante la digestión, y algunos de estos aminoácidos, como la glicina, la prolina y la lisina, son componentes clave del colágeno.

Además, este tipo de carne es rica en zinc, un mineral esencial que actúa como un cofactor en la síntesis de colágeno, ayudando a activar las enzimas que el cuerpo necesita para producir la proteína. El consumo regular de carne roja magra, dentro de una dieta equilibrada, puede ayudar a mantener la piel firme, las articulaciones fuertes y los tejidos conectivos saludables.

Pescado

El pescado, especialmente los grasos como el salmón y el atún, es otro alimento excelente para la producción de colágeno, pues es rico en aminoácidos esenciales y ácidos grasos omega-3, ambos importantes para la salud de la piel y la producción de la proteína.

Los ácidos grasos omega-3 ayudan a proteger la piel contra la inflamación y el daño que pueden acelerar la descomposición del colágeno. Además, en el pescado, particularmente en las partes que a menudo se desechan como la piel y las espinas, es altamente biodisponible, lo que significa que el cuerpo lo absorbe y lo utiliza fácilmente.

Salmón al horno con verduras (Imagen de archivo de Infobae)

Tomates y pimientos

Los tomates y los pimientos son ricos en vitamina C, un nutriente esencial para la síntesis de colágeno. La vitamina C no solo ayuda a su producción, sino que también protege contra el daño oxidativo que puede descomponer el colágeno en el cuerpo.

El tomate, en particular, contiene licopeno, un antioxidante que protege la piel contra el daño solar y ayuda a mantener los niveles de colágeno. Los pimientos, especialmente los rojos, también contienen capsaicina, un compuesto que puede ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud de la piel.

Huevos

Los huevos son un superalimento cuando se trata de contribuir en la producción de colágeno, ya que contienen altos niveles de prolina y glicina, dos de los principales aminoácidos que el cuerpo utiliza para sintetizar colágeno.

Además de estos aminoácidos, los huevos son una fuente de azufre, un mineral que juega un papel importante en la producción de colágeno. El azufre es necesario para la formación de enlaces cruzados en las fibras de esta proteína esencial, lo que les da su fuerza y estructura. También ayuda a desintoxicar el cuerpo, eliminando toxinas que pueden dañar el colágeno y acelerar el envejecimiento de la piel.

Por qué debemos conservar los huevos en la nevera si en el supermercado no están refrigerados, según una experta

Frutos secos

Los frutos secos, como las almendras, nueces y anacardos, son ricos en nutrientes esenciales para la producción de colágeno. Contienen una combinación de zinc, cobre y vitamina E, todos cruciales para mantener la salud de la piel y apoyar la producción de colágeno.

El zinc y el cobre son cofactores en la síntesis de colágeno, ayudando a las enzimas a construir nuevas fibras de colágeno. La vitamina E, por su parte, actúa como un potente antioxidante que protege el colágeno existente de los daños provocados por los radicales libres y el estrés oxidativo.