Ginevra Ena, la benjamina de Alessandro Lequio, cumple 8 años: el gran apoyo de su padre y el eterno ojito derecho de su hermano Aless

Ginevra Ena, hija de Alessandro Lequio y María Palacios, en una imagen de archivo (Europa Press)

El tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y de ello es consciente Alessandro Lequio, quien este sábado 17 de agosto celebra el octavo cumpleaños de su pequeña, Ginevra Ena, su hija en común con María Palacios. La única vez que la familia posó públicamente con la niña fue el día de su nacimiento, en 2016. Desde entonces, apenas se conocen detalles de su vida, más allá de aquellas imágenes que, de vez en cuando, postean a través de sus redes sociales.

Esas discretas fotografías no muestran la cara de Ginevra Ena, pero dejan entrever algunos de sus rasgos, como su deslumbrante melena rubia o el porte aristocrático y la elegancia natural de sus padres. Otras instantáneas muestran a la pequeña realizando deportes junto a sus primos en la playa, lo que nos lleva a deducir que le encanta ir a la playa en verano, sobre todo en Galicia, la tierra natal de su progenitora.

Ginevra también muestra un gran gusto por los animales y el arte, pues hace unos meses su padre posteó una publicación en la que se la veía disfrutando de un taller de pintura en compañía de una amiga. No obstante, las imágenes que más captan la atención son aquellas en las que la benjamina de la familia posa junto a su hermano Aless Lequio, quien murió el 13 de mayo de 2020 debido al Sacorma de Ewing, un tipo de cáncer que afecta a los huesos y/o a la parte blanda que los rodea.

Aless Lequio, con Ana Obregón y Alessandro Lequio en una imagen de archivo (Europa Press)

Cuando Aless murió tras dos años haciendo frente a dicha enfermedad, Ginevra Ena, que era su ojito derecho, apenas tenía tres años. Su pérdida supuso un golpe irreparable para su familia y allegados, tanto es así que, en aquel entonces, su única hija con María Palacios se convirtió en su gran apoyo y su principal motivo para sonreír. Desde entonces, el colaborador de Vamos a ver, se ha centrado en su familia y sigue manteniendo vivo el recuerdo de su hijo, rememorando momentos como los que suele compartir con todos sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Aless tenía una relación de lo más especial con su hermanita pequeña, tanto es así que él es su padrino, mientras que Ana Rosa Quintana su madrina. Además, sus redes sociales parecían ser un mural en el que solía colgar imágenes con Ena, de la que siempre contaba con una sonrisa que era un terremoto de lo más simpático con quien nunca se aburría. Sin ninguna duda, hoy le echarán mucho de menos cuando la pequeña sople las ocho velas de su tarta.

La pequeña Ana Sandra

Ana Obregón recuperó las ganas de volver a vivir tras convertirse en abuela por gestación subrogada con el nacimiento de Ana Sandra, quien es hija póstuma de Aless Lequio. El nacimiento de la pequeña, que llegó al mundo el pasado 20 de marzo en Miami, le ha devuelto la sonrisa y la ilusión a la biológa. Sin embargo, Alessandro Lequio se ha negado a tener cualquier tipo de contacto con su nieta, pese al vínculo que le une a ella.

A día de hoy, se desconoce si el televisivo conoce o no a la pequeña Ana Sandra. De lo que sí hay certeza es que este no estuvo presente en el bautizo de la niña, pese a que la actriz le había invitado expresamente. “Es cierto que nos escribió y es cierto que no contesté, porque no hacía falta. Todo el mundo, incluida ella, sabía que yo no iba a estar. Es absurdo darle vueltas a lo que está más que claro”, aseveró en el espacio Vamos a ver, dejando claro que si tiene intenciones de acercar posturas con Ana Obregón y la pequeña lo hará “de puertas para adentro”.

Ana Obregón, junto a su nieta Ana Sandra. (Instagram)