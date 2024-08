Estos son los trabajadores que no pueden jubilarse antes de cumplir los 66

Jubilación anticipada voluntaria : Permite a los trabajadores retirarse hasta dos años antes de la edad legal de jubilación (es decir, a los 63 años para aquellos que pueden jubilarse a los 65, o a los 64 años y medio para quienes deben esperar hasta los 66 años y seis meses). Sin embargo, para acceder a esta modalidad, es necesario haber cotizado al menos 35 años , de los cuales dos deben haberse dado inmediatamente antes de la fecha de jubilación. Aquellos que no alcanzan estos 35 años de cotización no pueden acogerse a esta opción.

Jubilación anticipada involuntaria: Dirigida a quienes han perdido su empleo de manera no voluntaria, esta modalidad permite la jubilación hasta cuatro años antes de la edad legal (es decir, a los 61 años para quienes se jubilarían a los 65 o a los 62 años y medio para quienes se jubilan a los 66 años y seis meses). Esta opción exige haber cotizado al menos 33 años, con al menos dos años cotizados inmediatamente antes de la jubilación. De nuevo, aquellos que no alcanzan este umbral no pueden acceder a esta modalidad.