El aplaudido gesto de Alice Campello tras su ruptura con Morata

Alice Campello en una imagen compartida en Instagram (@alicecampello)

Hace dos días se hacía oficial la separación del viral matrimonio de Álvaro Morata y Alice Campello. La confirmación ponía fin a días de sospechas y conspiraciones que invadían las redes sociales. Desde el primer momento, el futbolista y la modelo, han hecho hincapié en que la causa de la ruptura es por motivos ajenos a una posible infidelidad, que era lo más comentado por los usuarios de redes.

Ambos han recalcado varias veces en el respeto mutuo que siempre se han guardado, el cariño que se tienen, y han apuntado a que la ruptura es fruto de “incomprensiones”.

Alice Campello y Álvaro Morata en una imagen de archivo.

Sin embargo, la oleada de acusaciones a Álvaro Morata de haber cometido una infidelidad no cesa. Los usuarios de X y algunos medios aseguran tener pruebas fehacientes que demuestran que los rumores son ciertos.

Ante estas informaciones que todavía no confirman nada, Alice no duda en defender al padre de sus cuatro hijos. “He leído demasiadas cosas malas y siempre tendemos a pensar que es culpa del hombre… Quiero repetir una vez más que Álvaro es la persona más increíble que he conocido jamás y que nunca ha habido una falta de respeto por parte de nadie”, aclara la italiana.

“Me importa su imagen porque sé lo que ha hecho por mí y cómo se ha portado de bien durante estos años y no hay mejor persona que él. Por favor, no creáis todo lo que leéis. Hay mucha gente mala que no puede evitar pensar mal”, pedía la modelo en el mismo comunicado.

“Nuestros problemas como pareja son nuestros, esto no nos quita el amor incondicional que sigue existiendo por ambas partes. Siempre seremos una familia y siempre nos respetaremos por lo que hemos vivido y por nuestros 4 hijos. No tengo nada más que decir”, concluía Alice Campello.

Álvaro Morata y Alice Campello en una foto de sus redes sociales (Instagram)

La que parece muy cansada de los rumores, también se muestra más vulnerable que nunca. En el primer comunicado donde confirmaba la ruptura, sus palabras se inclinaban más a la tristeza y el dolor, definiendo la situación como una “decisión difícil”. En cambio, él parece haber dado un paso más en este duelo, incluso haber salido y poder mirar la relación desde la distancia.

“Alice siempre tendrá un lugar en mi corazón y todo lo que hemos vivido juntos ha sido increíble y un grande aprendizaje”, eran las palabras con las que el futbolista ponía fin a su comunicado en las historias de Instagram.

Alice Campello con sus hijos (montaje de Infobae)

Esta mañana, la influencer publicaba unas fotos en sus historias de Instagram en las que aparecían sus cuatro hijos con un emotivo mensaje: “Mi vida entera”. No cabe duda que, en estos momentos, los pequeños son un pilar fundamental para que la modelo pueda superar la ruptura. También, son los hijos los que harán que Alice y Morata permanezcan siempre unidos.

En cambio, en el perfil del futbolista solo aparecen publicaciones sobre su nueva temporada en el AC Milan. El que fue jugador del Atlético de Madrid, está muy concentrado en el equipo italiano que recientemente le ha fichado y en dar lo mejor de sí.