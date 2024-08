Cuál es el problema de salud que padece Omar Sánchez: “Quiero operarme”

Omar Sánchez. (Europa Press)

Omar Sánchez ha causado revuelo por su aspecto poco saludable en sus publicaciones en redes más recientes. Ante la oleada de comentarios preocupados por su estado de salud, el exmarido de Anabel Pantoja ha decidido contarle a sus seguidores qué es lo que le ocurre.

“Después de llegar a casa y dormir seis horas por estar reventado de toda la semana en la competición, he caído un poco malo, con catarro y flema”, ha aclarado el creador digital. Pero no conforme con eso, ha querido también responder a la multitud de comentarios que apuntaban al color de sus ojos, que aparecían enrojecidos en todas las fotos.

“¿Recuerdan que siempre me preguntan por qué tengo los ojos rojos? Tengo Pterigión”, ha confesado el canario. Esta es una enfermedad ocular causada por un crecimiento anormal del tejido que llega hasta la córnea y, en algunos casos, afecta a la visión. Aparte de causar enrojecimiento y, puede ocasionar otros síntomas como molestias, ardor, escozor, irritación y sequedad ocular.

Omar Sánchez en una foto de sus redes sociales (Instagram)

Algunos de estos factores son altamente visibles en el también deportista, quien ha tratado de tranquilizar a sus seguidores tras dar la noticia: “Ese tejido se inflama por falta de lubricación, por la exposición solar, por el viento y otros agentes irritantes. No es nada malo”.

Aunque se trata de una leve enfermedad, Omar ha dejado claro que desea acabar con ese padecimiento cuanto antes. “Quiero operarme”, ha expresado. También ha concretado que tiene previsto realizarse esta operación a partir de septiembre, esperando así a que termine el verano.

Omar Sánchez encuentra la felicidad de nuevo

Primero fue su breve matrimonio con Anabel Pantoja y, hace poco, anunciaba que, después de un año y medio, había roto con Marina Ruiz. Hace tres meses, el que fue concursante de Supervivientes dio la noticia, a través de redes sociales, de que el amor que había surgido entre ellos, mientras concursaban en Pesadilla en el Paraíso, había acabado.

No ha sido un verano fácil para Omar, la ruptura y su enfermedad le han complicado las cosas. Sin embargo, el que estuvo casado con la sobrina de Isabel Pantoja ha confesado por sus redes que hay algo por lo que ha vuelto a estar feliz. “Vuelvo a estar ilusionado”, ha confirmado, causando un total revuelto entre sus seguidores.

Pero lo cierto es que no se trata de ningún romance nuevo, sino del deporte. Además de participar en realities, el canario es un amante del deporte y lo practica de manera activa. Un evento reciente en Tenerife le ha vuelto a despertar el gusanillo por dedicar su vida a lo que más le gusta, los deportes de agua, en especial, el windsurf.

“Siento que aún me falta por dar, por aprender y por disfrutar de este maravilloso deporte, ya sea en competición o por libre. Es mi sitio, mi ambiente y mi gente”, son algunas palabras con las que Omar ha querido abrir su corazón en sus redes sociales. No duda en agradecer a aquellos que le han hecho recuperar las ganas de practicarlo: “Gracias a mi familia, amig@s y a tod@s los que me han animado a volver a competir y disfrutar”.