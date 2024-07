Álvaro Muñoz Escassi llega a un acuerdo con la mujer implicada en su ruptura con María José Suárez

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi en una imagen de archivo (Europa Press)

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez siguen siendo los grandes protagonistas de la actualidad mediática de los últimos días tras conocerse que su relación ha llegado a su fin. Fue el pasado 27 de junio cuando la empresaria emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que confirmó lo que para muchos era un secreto a voces: su historia de amor de tres años con el jinete se ha acabado.

La inesperada noticia de su separación salió a la luz tan solo unos días después de que la entonces pareja disfrutase de un crucero por los fiordos noruegos. Sin embargo, parece ser que para entonces, ya todo había llegado a su final. Y es que el detonante de la ruptura de la entonces pareja se encuentra en el correo electrónico de una mujer, cuyas iniciales son V.C., que recibió la modelo el pasado 22 de junio, según desveló Semana en la edición de este miércoles, 3 de julio.

En dicho email, la mujer le pedía ponerse en contacto con ella para contarle “determinadas actitudes del jinete”. María José Suárez atendió su petición y entablaron una conversación que la dejó en shock. En ese diálogo le informan de una infidelidad, tal y como reconoció el exconcursante de MasterChef Celebrity en TardeAR. “Entiendo que María José esté dolida porque no es fácil enterarse de que has tenido una relación sexual con otra persona, pero todo lo que he sentido por ella ha sido real”, afirmó en el espacio de Telecinco.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez en una imagen de archivo (Aurelio Florez / Europa Press)

¿Un pacto de paz?

Ahora, la misma revista del corazón ha sacado a la luz detalles hasta ahora desconocidos sobre la relación de esta misteriosa mujer y Álvaro Muñoz Escassi. La ya citada publicación ha asegurado que, entre cosas, el jinete tendría una deuda económica con dicha mujer. Tras enterarse de que esta se había puesto en contacto con su expareja, el exparticipante de Supervivientes interpuso una denuncia ante los juzgados de Madrid contra esta persona.

Sin embargo, después meditar su decisión, llegó a la conclusión de que prefería que esta situación no llegase a los tribunales, por lo que Escassi ha llegado a un acuerdo de no agresión con V.C. Para que el pacto se haga efectivo, el jinete tendrá que pagar previamente su deuda, que asciende a 1.750 euros, según Semana.

Álvaro Muñoz Escassi en una imagen de archivo (Europa Press)

Además de desvelar su adeudo y otros detalles a María José, la mujer comunicó que podría hacer públicos estos datos si Álvaro Muñoz Escassi no salda sus cuentas pendientes con ella. Es por ello que el jinete le interpuso una demanda con la idea de que esta no airease esta información en los medios de comunicación. El jinete consideró que todo se trataba de una extorsión, tal y como afirmó en el programa de radio Es la mañana de Federico. Sin embargo, todo apunta a que se trata del cobro de una deuda.

Si bien es cierto que el sevillano asegura que interpuso una demanda contra esta persona, lo cierto es que la mujer aún no ha recibido ningún comunicado, según recoge la revista del corazón. Tras días de conversaciones, el 27 de junio Álvaro y esta persona firman un documento en el que el jinete se compromete a retirar la demanda, mientras que la mujer reconoce haber recibido el pago de la deuda. Además, ella también se compromete a eliminar todo el contenido de las conversaciones en WhatsApp que ha mantenido con el exconcursante del espacio de cocinas de La 1, así como fotografías, capturas de pantalla y vídeos que estén bajo su poder.