La Policía Nacional alerta de la estafa de la hamburguesa: “Si te llega un mensaje así, elimínalo”

Una agente de la Policía Nacional explica en TikTok la estafa de la hamburguesa.

Una estafa disfrazada de regalo. La Policía Nacional ha alertado de un nuevo fraude que se ha hecho viral en redes sociales y que ya ha sido denunciada por consumidores en varios países, incluidos España y América Latina.

Aunque su nombre puede parecer anecdótico, se trata de una práctica engañosa que pone en riesgo información confidencial como los datos bancarios de los usuarios. El esquema combina técnicas de ingeniería social y phishing para atraer a víctimas con la promesa de una hamburguesa gratis o a muy bajo precio, que nunca llega a entregarse.

Según explica Policía Nacional a través de una publicación en TikTok, el fraude comienza con un anuncio llamativo que circula a través de WhatsApp, Facebook, Instagram o incluso SMS. El mensaje suele prometer una hamburguesa gratuita o con descuento de cadenas conocidas, como McDonald’s o Burger King; aunque también existen ejemplos que ofrecen obsequios como un viaje, un coche o unas vacaciones. Las autoridades explican que en el mensaje te darán a elegir entre varias opciones.

La Policía Nacional difunde un nuevo vídeo con consejos para el ciudadano, esta vez frente a las estafas.

“En esta ocasión no te van a solicitar datos personales ni bancarios, únicamente te pedirán que respondas al mensaje enviando A, B o C”, afirman. En otros casos, te pedirán a cambio rellenar una encuesta o completar un formulario.

El enlace redirige a una supuesta promoción por el aniversario de la marca. Una vez que el usuario accede al enlace, se le solicita introducir datos personales, incluyendo su nombre, dirección y, en algunos casos, información de pago. ¿Puede parecer inofensivo, verdad?. En realidad, la web imita el diseño de la marca para generar confianza, pero no está gestionada por la empresa. Y ahí es donde se produce la estafa. Con esos datos que has proporcionado, podrían darte de alta en un servicio de mensajes premium que tú no has consentido. En otros casos, a través de este método los delincuentes pueden instalar malware en el dispositivo de la víctima. “Si te llega un mensaje así, elimínalo. Y si eres víctima de esta estafa, denuncia”, sentencia Policía Nacional.

Cómo detectar fraudes y cómo protegerte

Según advirtió el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) explica que existen varias señales que permiten detectar este tipo de fraudes. Entre las más frecuentes, se encuentran promociones demasiado atractivas o poco realistas, enlaces que no corresponden al dominio oficial de la empresa, solicitudes de datos bancarios para acceder a una oferta gratuita o páginas con errores ortográficos o traducciones incorrectas. También es habitual que estas estafas incluyan comentarios falsos de supuestos usuarios satisfechos para generar confianza y fomentar el reenvío del mensaje.

Se ganaban la confianza de las víctimas y las engañaban simulando tener una relación amorosa para conseguir beneficios económicos (Guardia Civil)

Si una persona ha introducido sus datos en una página fraudulenta, los expertos recomiendan cambiar de inmediato las contraseñas de acceso a sus cuentas y contactar con su entidad bancaria para bloquear posibles cargos no autorizados. Además, es aconsejable denunciar el fraude ante las autoridades, como la Policía Nacional o la Guardia Civil, y remitirlo a organismos como el INCIBE.

La mejor manera de evitar cualquier fraude es mantener una actitud crítica ante promociones que llegan por canales no oficiales. Se recomienda no hacer clic en enlaces sospechosos, comprobar que la URL pertenece al dominio de la empresa legítima y utilizar herramientas de seguridad actualizadas en el dispositivo móvil.