8 películas de terror que se estrenan este verano y que pueden convertirse en clásicos de culto

Algunas de las películas que podrían convertirse en clásicos instantáneos del género de terror: de 'Longlegs' a 'MaXXXine'

Este año hemos asistido a una gran temporada para el cine de terror con títulos estupendos como La primera profecía (que se puede ver en Disney Plus+), Immaculate, con Sydney Sweeney, El último Late Night (en Filmin) o la reciente Descansa en paz.

Todavía quedan algunos grandes estrenos por llegar, como es el caso de la esperada The Substance, protagonizada por Demi Moore y que consiguió el Premio al Mejor Guion en el pasado Festival de Cannes.

Pero lo cierto es que este verano se acumulan toda una serie de títulos destinados a convertirse en icónicos dentro del género, que nos llevan desde los asesinos en serie a las invasiones extraterrestres, pasando por zombies, psicópatas y hombres lobo.

‘Un lugar tranquilo. Día 1′ (27 de junio)

Descubre por qué nuestro mundo quedó en silencio. La precuela de la exitosa franquicia une a Lupita Nyong’o y Joseph Quinn en medio de un ataque extraterrestre. (Paramount)

En 2018, el director John Krasinski compuso un clásico inmediato del cine de terror que tuvo una secuela y ahora también una precuela, de la que se encarga Michael Sarnoski (Pig).

En ella, conoceremos los orígenes de la invasión alienígena, en este caso en la ciudad de Nueva York, y cómo los habitantes descubrirán que cualquier sonido que emitan será el detonante del ataque de esta raza extraterrestre extremadamente violenta dispuesta a acabar con los humanos.

En el reparto, Lupita Nyong’o (12 años de esclavitud), Joseph Quinn (Stranger Things), Alex Wolff (Hereditary) y Djimon Hounsou (Diamante de sangre).

‘Strangers: Capítulo 1′ (12 de julio)

'Los extraños: capítulo 1'. (Lionsgate)

Otro ‘reboot’, en este caso de Los extraños, la escalofriante película dentro del género de la home invasion que hizo Bryan Bertino en 2008, en la que una familia era acosada y atacada por tres enmascarados. Ahora es el histórico experto en cine de acción Renny Harlin (La jungla 2: Alerta roja) quien se encarga de un proyecto que tendrá varias continuaciones más.

En esta ocasión, una joven pareja (encarnada por Madelaine Petsch y Frey Gutiérrez) tendrá una avería con el coche y se verá obligada a pasar la noche en una cabaña en un bosque, donde, al igual que ocurría en la anterior, será víctima de un trío de asesinos sádicos que llevan unas extrañas máscaras.

‘De naturaleza violenta’ (19 de julio)

'De naturaleza violenta'. (IFC Films/Shudder)

Ha sido definida como “la película de terror del año” y es la ópera prima del canadiense Chris Nash, que ha alcanzado el reconocimiento después de su paso por el Festival de Sundance. En ella, una criatura zombie se abrirá paso a través de un bosque aislado, arrasando con cualquier tipo de vida humana que se cruce en su camino.

Una obra brutal que reinventa los códigos del género, generando un personaje monstruoso que tiene una personalidad tan arrolladora como Leatherface de La matanza de Texas o Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street.

‘Lobàs (Lobison)’ (19 de julio)

'Llobàs (Lobison)'

Una pequeña rareza dentro del cine español basada en la novela de Ginés García y dirigida por Pau Calpe. En ella, se cuenta la historia de un joven de 17 años (el inquietante León Martínez, que parece sacado de una película de Eloy de la Iglesia), que vive de forma itinerante y en autocaravana con su hermano mayor (interpretado por Pol López) y su pareja (María Rodríguez Soto). El chico tiene una particularidad, no habla y no soporta los espacios cerrados, sufre bullying y, cuando hay luna llena, se come a las gallinas. ¿Cuál es su verdadera identidad?

Una obra tan inquietante como fascinante a la hora de crear una atmósfera marginal entre el horror cotidiano y la incomodidad expresiva.

‘Longlegs’ (2 de agosto)

'Longlegs'

Oz Perkins (hijo de Anthony Perkins) se ha convertido en un director de culto dentro del género de terror gracias a películas como Gretel y Hansel: Un oscuro cuento de hadas, pero, en esta ocasión, la expectación ante su nueva obra es enorme y promete ser una de las pesadillas más truculentas del año. En ella, una joven agente del FBI (Maika Monroe) tendrá que investigar el caso de un asesino en serie despiadado (Nicolas Cage). A medida que avance con sus pesquisas, se introducirá en un universo en el que laten el ocultismo y los monstruos de carne y hueso. Los medios estadounidenses han sido rotundos y la mayoría le otorgan 5 estrellas a esta propuesta al límite.

‘La trampa’ (9 de agosto)

'La trampa'. (Warner Bros)

Regresa M. Night Shyamalan con una historia que se aleja de sus últimas propuestas minimalistas, aunque sigue manteniendo su esencia al utilizar una única unidad de espacio (como ocurría en la serie Servant, en Tiempo o en Llaman a la puerta), solo que en esta ocasión es mucho mayor, un macro concierto de una estrella del pop (su propia hija, Saleka). Allí asistirá un padre (Josh Hartnett) junto a su hija adolescente. El tráiler de la película ya adelanta que se trata de un asesino en serie y que toda esa parafernalia se ha orquestado precisamente para que la policía lo arreste.

‘Alien: Romulus’ (15 de agosto)

'Alien: Romulus'. (20th Century Studios)

Después de que Ridley Scott se encargara de resucitar la saga que él mismo creo (con Prometheus y Alien: Covenant), ahora Fede Álvarez (que hizo maravillas con el ‘remake’ de Posesión infernal), se encarga de esta película dentro de este universo que no se agota.

En esta ocasión, un grupo de jóvenes exploradores del espacio encontrará una estación espacial abandonada que alberga las formas de vida más aterradoras del universo. El reparto lo lidera Cailee Spaeny, que este año ha estrenado Priscilla y Civil War.

‘MaXXXine’ (23 de agosto)

Mia Goth como protagonista para el cierre de la trilogía de terror creada por Ti West. (A24)

Culmina la trilogía dirigida e ideada por Ti West, que comenzó con X y siguió con Pearl. En esta ocasión, seguiremos los pasos de Maxine, la aspirante del cine porno que sobrevivió a la masacre de la primera parte y que ahora quiere convertirse en una actriz profesional y, con ello, conseguir su sueño de ser estrella. Pero la ciudad de Los Angeles se encuentra acechada por un ‘serial killer’ que mata a jovencitas y las marca con un símbolo que remite a las sectas.

Mia Goth vuelve a protagonizar una película de la que se espera todo un carrusel de sangre y referencias cinéfilas ‘ochenteras’, al igual que ocurría en sus anteriores episodios, que han dado un soplo de aire fresco, desde una perspectiva vintage, al género del terror contemporáneo.