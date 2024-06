Una pareja pide ayuda para curar a su perro de una enfermedad rara: “No hay nadie que conozcamos que opere de esto”

@celiareinah (TikTok)

Históricamente, los seres humanos han convivido con animales de otras especies en el medio natural y han establecido diferentes relaciones. En los últimos tiempos, el amor por estas criaturas se ha incrementado en nuestra sociedad, hemos comprendido que son compañeros, que merecen respeto y cariño. Asimismo, cada vez son más las personas que establecen un vínculo tan fuerte con sus mascotas que pasan a convertirse en un miembro más de la familia. Por lo tanto, harían cualquier cosa por ellas.

En multitud de ocasiones, podemos ver publicaciones en redes o stories en las que se pide ayuda para encontrar a algún animal perdido o asistencia para tratarlo. En esta tesitura se ha visto la influencer Celia Reina. A través de una publicación en sus redes sociales, la creadora de contenido ha querido compartir la complicada situación a la que ella y su novio Cristóbal se están enfrentando. Su perra, Madam, sufre una enfermedad rara y han solicitado la colaboración de sus seguidores: “Os agradecería vuestra ayuda”.

“Ninguno ha tratado con una enfermedad así”

El vídeo, en el que ambos aparecen visiblemente emocionados, la influencer arranca diciendo que no comprende por qué ha acabado haciéndolo “porque hace un día estaba todo bien”. “Quiero decirlo para pedir ayuda”, continúa. “Hemos ido a varios veterinarios y ninguno ha tratado nunca con una enfermedad así”, añade. Además, comenta que cuando los profesionales han dado con un caso así “los perros ya no estaban vivos”.

La patología que padece el animal es un aneurisma, el ensanchamiento anormal de las paredes de una arteria. En el caso de que esta crezca, puede romperse y provocar una hemorragia peligrosa e incluso la muerte, como explica el portal medlineplus. “Si sigue creciendo en cualquier momento puede reventar”, expresa Cristóbal.

Ambos explican que han acudido a la consulta de varios profesionales, pero que no han encontrado ninguna respuesta favorable. “No hay nadie que conozcamos que opere de esto”, se lamenta Celia. Ha sido esa desesperación por no encontrar a ningún experto que les pueda ayudar, lo que les ha llevado a dirigirse a sus casi 600.000 seguidores: “Sólo quiero que lo compartáis a ver si encontramos algún doctor que sepa de casos así”. “Yo quiero que esté más tiempo con nosotros”, decía entre lágrimas. “Era la típica que lloraba por si algún día no estaba ella. No entiendo por qué estamos así, aún no me creo nada de esto”, reconoce.

La reacción de las redes

Ante la enfermedad, las redes no han tardado en reaccionar. El vídeo, que acumula ya más de seis millones de visitas, lograba su objetivo y en cuestión de horas, eran miles los usuarios los que dejaban un comentario de apoyo y los que proporcionaban nombres de distintos expertos. En otra publicación, Celia agradecía el amparo: “Lo último que me pensaba es que la gente me iba a ayudar de esta manera”. Con una sonrisa contaba que ya tenían los contactos de los cirujanos que iban a tratar a su mascota. “Seguimos teniendo miedo, pero vamos a luchar por esta perrilla”, aseguraba.