Los síntomas de la gonorrea en hombres y mujeres: estas son las diferencias

La gonorrea es una infección bacteriana de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae y que afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque los síntomas pueden variar en ambos sexos. Es importante destacar también que algunas personas infectadas pueden no presentar síntomas, lo que dificulta el diagnóstico y aumenta el riesgo de propagación de la enfermedad. Sin embargo, cuando los síntomas están presentes, pueden diferir significativamente entre hombres y mujeres.

En los hombres, los síntomas de la gonorrea suelen ser más evidentes y, según Medline Plus, pueden incluir los siguientes:

Secreción uretral. Uno de los síntomas más comunes es la presencia de una secreción amarillenta, blanca o verde proveniente del pene. Esta secreción puede ser espesa y tener un olor fuerte y desagradable. Dolor al orinar. Muchos hombres experimentan dolor o ardor al orinar, lo que puede ser un signo de inflamación en la uretra. Inflamación del escroto. En algunos casos, la infección puede extenderse al escroto, causando inflamación y dolor en esta área. Dolor testicular. La gonorrea también puede provocar dolor e inflamación en uno o ambos testículos, lo que se conoce como epididimitis. Picazón o irritación en el área genital. Algunos hombres pueden experimentar picazón, irritación o sensación de quemazón alrededor del pene.

Por otro lado, en las mujeres, los síntomas de la gonorrea pueden ser más sutiles y a menudo se confunden con otras afecciones ginecológicas. Estos son algunos de los síntomas más comunes:

Secreción vaginal anormal. Las mujeres infectadas pueden experimentar una secreción vaginal anormal que puede ser amarillenta, blanca o verde. Esta secreción puede tener un olor fuerte y desagradable. Dolor durante la micción. Al igual que en los hombres, las mujeres también pueden experimentar dolor o ardor al orinar debido a la inflamación en la uretra. Dolor abdominal bajo. La gonorrea puede causar dolor en la parte baja del abdomen, que a menudo se confunde con cólicos menstruales o molestias abdominales generales. Sangrado vaginal entre períodos menstruales. Algunas mujeres infectadas pueden experimentar sangrado vaginal irregular, que puede ocurrir entre períodos menstruales. Dolor durante las relaciones sexuales. La actividad sexual puede volverse dolorosa para las mujeres infectadas, lo que puede deberse a la inflamación de los órganos reproductivos.

Es importante tener en cuenta que algunas mujeres infectadas con gonorrea pueden no experimentar ningún síntoma visible, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves, como enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), infertilidad o embarazo ectópico. Por su parte, los hombres, pueden sufrir complicaciones como la epididimitis, que puede provocar daño en los testículos y afectar la fertilidad.Por esta razón, es fundamental realizar pruebas de detección de ITS de manera regular, especialmente si se tienen múltiples parejas sexuales y no se utiliza protección.

La gonorrea, una ITS al alza en España: estos son los datos

Según los últimos informes del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), España es el país con más casos de gonorrea registrados en la Unión Europea. En 2022 se notificaron 23.333 casos de infección gonocócica en nuestro país, una cifra que duplica la del año anterior. Las tasas de esta ITS más elevadas se registraron en Cataluña (121,88), País Vasco (63,82), Madrid (58,89) y Baleares (48,61), mientras que las más bajas se notificaron en Melilla (4,83), Extremadura (6,94), Castilla La Mancha (10,30) y Asturias (10,54).

Los grupos de edad con las tasas más elevadas de gonorrea fueron los de 20 a 24 años (198,23) y los de 25 a 34 años (167,60), siendo superior en los hombres que en las mujeres en todos los grupos de edad.