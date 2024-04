Carmen Borrego, al límite, toma represalias contra Edmundo Arrocet: “Hace unos días que no estoy bien. Son demasiadas cosas”

Carmen Borrego en el plató de 'Vamos a ver'. (Mediaset)

Han pasado tantas cosas en los últimos meses en la vida de Carmen Borrego que se le ha empezado a acumular todo. Así lo ha reconocido ella misma este martes en Vamos a ver, donde se ha enfrentado a las últimas palabras del que fuera la última pareja de su madre, Edmundo Arrocet. El pasado fin de semana el chileno se sentó en ¡De viernes! y cargó, una vez más, contra las hijas de la periodista.

“Yo no tenía ningún tipo de interés económico en ella porque ella tenía problemas. Su casa hacía un gran gasto. Parte de ese dinero, es un dinero que yo le dejé a Teresita, y sus hijas deberían devolvérmelo por moral. Y no lo han hecho. No las voy a demandar porque eso haría sufrir a Teresita”, llegó a decir, añadiendo que “con Terelu ella estaba más tiempo. Terelu era un gran apoyo para Teresa, de Carmen se quejaba más”.

Ante estas confesiones, la pequeña de las Campos le lleva varios días respondiendo en diferentes platós de televisión, en último de ellos en Vamos a ver, donde ha confesado que si es necesario va a tomar medidas legales contra él.

“No estoy bien. Intento estar serena, intento cumplir con mi trabajo. Parece que vengo aquí a contestar, pero vengo a mi puesto de trabajo. Pones la tele a cualquier hora y sale mi imagen, estoy más vista que el tebeo y pediría por favor que esto parara un poco”, ha comenzado diciendo.

Si bien no tienen problemas en acudir a la justicia si es necesario y que las acciones de Arrocet prosiguen, ha contado que de momento va a apostar por ser cauta. “No voy a molestar a un juzgado si no tengo garantía. He pedido una rectificación, pero si no se hace ya veré (...). Seguiré los pasos que me indiquen para que llegue a buen término. Podría entender que si fuera el viudo de mi madre hablara...”.

Además, Borrego ha pedido respeto hacia su madre y que dejen de nombrarla con el diminutivo que usa Edmundo al hablar de ella: “Dejemos de nombrar a mi madre como Teresita porque mi madre era María Teresa Campos”, ha sentenciado.

Su intervención no ha acabado aquí. A pesar de que su intención es no volver a hablar sobre Bigote para no darle pie a que vuelta a atacarla tanto a ella como al resto de su familia, no ha podido contenerse y ha revelado cómo le ha sentado ver al cómico criticándola y burlándose de cómo lloró al recordar a su madre en Supervivientes.

“No quiero ver esas imágenes. Te hacen daño. Se ríen hasta de tu madre fallecida y es complicado verlo. Pero no tengo nada que temer, mi conciencia está tranquila. Me considero una buena madre y una buena hija y lo que piensen los demás que no están en mi vida ni en mi familia me da exactamente igual” ha terminado, reconociendo que en esta ocasión los ataques de Edmundo le han afectado más de lo que le gusta admitir.