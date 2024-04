Carmen Borrego y Terelu Campos se derrumban al hablar de José María Almoguera: “Menos mal que mamá está muerta y no ha vivido esto”

Carmen Borrego y Terelu Campos en '¡De Viernes!' (Mediaset)

En los últimos días, la polémica entrevista de José María Almoguera y Paola Olmedo ha mantenido en el centro de los focos a la familia Campos. Este viernes, 12 de abril, Carmen Borrego y su hermana, Terelu Campos, han acudido como invitadas al plató de ¡De Viernes! para hablar largo y tendido de la separación del nieto de María Teresa Campos y las exclusivas que este y su exmujer han dado sobre Carmen, a quien acusan de ser la responsable principal de su separación.

La hija menor de María Teresa Campos se enteró de la ruptura de José María Almoguera y Paola Olmedo tan solo horas antes de poner rumbo a España tras finalizar su paso por Supervivientes 2024. De lo que aún no era consciente entonces era de la desgarradora entrevista que su hijo y su nuera habían ofrecido a Semana y en la que arremetían duramente contra su persona. “Nos enfrentamos a uno de los momentos más incómodos familiarmente, el más innecesario, pero quiero decirte que no estás sola, estoy aquí”, ha expresado la colaboradora de Mañaneros a Carmen Borrego al inicio de la entrevista.

Pese al sinfín de críticas que ha recibido tras la exclusiva de su hijo, la colaboradora de Así es la vida ha dejado claro que se encuentra tranquila y “absolutamente convencida” de que su hijo “se ha equivocado”. “Quiero decir, de antemano, que una madre no deja de querer a un hijo de un día para otro. Sí que es cierto que me ha roto el corazón, no me lo esperaba. Yo me fui con la tranquilidad de que todo estaba bien con él y su matrimonio”, ha explicado en el espacio de Mediaset.

Carmen Borrego y Terelu Campos en '¡De Viernes!' (Mediaset)

La tía de Alejandra Rubio también ha tenido unas palabras para su hermana, quien en estos días ha sido su mayor apoyo. “Tu mano me dio paz”, le ha dicho a Terelu con lágrimas en los ojos. “No estoy bien, duermo muy mal por la noche. Quiero estar preparada para verle, pensar bien las cosas, no es que no dé el paso de hablar por rencor, como madre no he dejado de querer a mi hijo ni un solo día ni un solo instante, pero mi hijo no está preparado para esa conversación, le conozco muy bien porque soy su madre”, ha asegurado.

En estos duros momentos, ambas hermanas no han podido evitar recordar a su madre y cómo estaría enfrentado ella toda esta situación. De hecho, el espacio de Telecinco ha proyectado un vídeo recopilatorio en el que María Teresa Campos habla de su nieto. “No tengo hijos, pero tengo mi nieto, que es el hombre de mi vida”, se escucha decir a la reina de las mañanas.

“Esto jamás hubiera pasado”

Tras visionar el clip, Terelu, quien desde el primer momento se ha mostrado muy crítica con la actitud de su sobrino, se ha emocionado viendo a su progenitora en pantalla. “Si estuviera viva y en condiciones, esto jamás hubiera pasado. A lo mejor había una pequeña posibilidad, pero no hubiera aparecido con crueldad”, ha asegurado.

José María Almoguera y Paola Olmedo en una imagen de archivo (Europa Press)

“Viendo todo esto que está ocurriendo, menos mal que mamá está muerta. Mamá no habría entendido que el que ella consideraba el hombre de su vida hiciese esto, aunque tienes razón en que no habría pasado nada de esto si ella hubiese estado viva y sana”, ha afirmado la excolaboradora de Sálvame. “Mi hijo ha querido muchísimo a su abuela y yo he seguido la estela de mi madre. Si me he equivocado, no ha sido de manera intencionada”, ha agregado Carmen Borrego tras escuchar la intervención de su hermana.

Pese a todo ello, la televisiva tiene ganas de verse cara a cara con su hijo para que este “tome consciencia de lo ocurrido”. Madre e hijo trabajan en Telecinco, por lo que es muy probable que este encuentro suceda pronto. “Cuando le veo en las imágenes siento dolor y siento amor, por muy contradictorio que sea. No me gusta oír a la gente destrozar a mi hijo, no voy a participar de eso. Yo sé que en ese momento él no está bien y creo que no ha valorado en lo que se ha metido, creo que incluso se lo ha dicho a algunos compañeros, que cuando vio lo que se había publicado se sintió muy mal”, ha zanjado.