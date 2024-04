Michu, ex de José Fernando, anuncia que ha interrumpido su embarazo: “Mi bebé está con su abuela Rocío Jurado”

Michu y José Fernando en una imagen de archivo (Europa Press)

El pasado mes de febrero, María Jesús, conocida públicamente como Michu, desveló en una entrevista para Semana que se encontraba en la dulce espera de un hijo con José Fernando Ortega Mohedano, con quien mantenía una relación de diez años y una hija en común, Rocío.

“Estoy embarazada de diez semanas. Me quedé en shock, se me vino el mundo encima cuando el test dio positivo”, aseguró en la exclusiva a la revista del corazón, agregando que ella no tenía en mente convertirse en madre otra vez. La noticia de su embarazo tomó por sorpresa al hijo de José Ortega Cano, quien había terminado su historia de amor con María Jesús tras ser fotografiado con una joven dándose besos por la calle en una de sus salidas del Centro Psiquiátrico San Juan de Dios, donde lleva cinco años.

Ahora, la expareja de José Fernando ha vuelto a depositar su confianza en la misma publicación para desvelar que su embarazo, que tenía un estado de gestación de dos meses, ha sido interrumpido. La joven ha explicado que su dulce espera era de riesgo y que el peligro que corría su vida ha sido lo que la ha llevado a tomar la difícil decisión.

Michu y su hija con José Fernando Ortega Cano, Rocío, en una imagen de archivo (Europa Press)

“Me encuentro bajita de energía, con anemia y en tratamiento. Esa es una de las razones por las que hemos tenido que interrumpir el embarazo. Aún no se habían cumplido los tres meses y mi cuerpo ya estaba muy débil”, ha explicado Michu a Semana, siendo su estado de salud la principal razón de su aborto. “Cuando esperaba a Rocío, a partir de los seis meses ya tuvieron que hacerme un montón de transfusiones y esta vez ha sido mucho antes, desde el principio. A los tres meses ya estaba con anemia”, ha proseguido.

“No podía hacer otra cosa. Es que era mi salud o mi salud. O un hermano para Rocío o que mi hija se quedara sola. No tenía elección”, ha continuado detallando. “La decisión ha sido mía, desde luego, pero lo he pasado muy mal. Fue el Día de la Mujer —8 de marzo—, no voy a poder olvidarlo nunca. Fue rápido, pero después me sentí vacía, me faltaba una parte de mi vida…”, ha asegurado María Jesús, poco antes de romper en llanto.

“Quiero pensar que está con su abuela Rocío Jurado”, ha dicho, dando a entender que este es su mayor deseo. María Jesús ha confesado que aún no le ha comunicado su decisión a José Fernando, pues ella para él es “nada”. “Yo con José hablo lo mínimo. Le paso el teléfono a mi niña y ella quien habla. Lo tengo bloqueado y cuando estoy mejor de ánimo lo desbloqueo para que hable con Rocío”, ha dicho.

Pese a que las fotografías del hijo de Rocío Jurado con otra joven desataron una guerra entre Michu y Gloria Camila, parece ser que ambas han sembrado el hacha de guerra ante esta noticia. “He estado con Gloria y hemos podido hablar y aclarar algunas cosas. He tenido su apoyo, desde luego, porque ella ha entendido perfectamente la situación”, ha zanjado.