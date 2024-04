Resolvemos el misterio de la nueva banda de Letizia: un ‘regalo personal’ del rey Guillermo de los Países Bajos

La reina Letizia, junto al rey Guillermo de los Países Bajos. (Patrick van Katwijk/Pool via REUTERS)

La reina Letizia fue la gran protagonista de la cena de gala que los reyes de los Países Bajos, Guillermo y Máxima, ofrecieron en su honor en la noche del pasado miércoles 17 de abril. El motivo no fue otro que su aparición en el besamanos, el cual atendió sentada debido al neuroma de Morton que sufre en su pie izquierdo y que le impidió permanecer de pie durante los 45 minutos que duró. De este modo, Letizia destacó con respecto al resto, pues su marido y sus anfitriones sí que permanecieron de pie.

Y aunque esta fue la principal causa que hizo saltar a la mujer de Felipe VI a los titulares, no fue lo único por lo que destacó. A contraste con su vestido azul de The 2nd Skin lució una banda de un brillante color amarillo que no había llevado antes y que, si bien es parecida a otra de las que tiene, la de la Orden Mexicana del Águila Azteca, no es exactamente igual. De hecho, si significado es muy diferente.

Te puede interesar: El motivo por el que Letizia estuvo sentada en el besamanos en Holanda: qué es el neuroma de Morton, la dolencia que sufre la Reina

La reina Letizia, junto a su marido, luciendo la Orden de la Casa del León de Oro de la Casa de Nassau. (Casa de S.M. el Rey)

Esta condecoración es la última en llegar a su poder y se trata de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau, una distinción cuyo origen está en el Gran Ducado de Luxemburgo y que en la actualidad otorga el rey de los Países Bajos, es decir, el rey Guillermo. Se desconoce en qué momento recibió este honor, pero dado que no la había lucido con anterioridad, todo apunta a que Guillermo se la ha entregado a lo largo de esta visita a modo de ‘regalo personal’.

Un gran reconocimiento

Que Guillermo de Holanda le haya entregado a Letizia esta orden es una gran distinción que muestra el gran aprecio que tiene por la reina española. Se trata de una de las dos órdenes que existen en los Países Bajos y se otorga a personas que hayan realizado una contribución a la casa real.

Letizia y Máxima de Holanda han visitado un proyecto enfocado a jóvenes y han asistido a un coloquio en el marco del festival de cine español en la capital neerlandesa

Su origen se remonta al año 1858, cuando fue creada por el rey Guillermo III, quien también era Gran Duque de Luxemburgo, y el duque Adolfo de Nassau, pues su intención era unir ambas ramas de la Casa de Nassau. Sin embargo, cuando el monarca falleció sin descendencia, el Gran Ducado de Luxemburgo pasó a Adolfo, suspendiéndose dos años después las condecoraciones que crearon juntos, entre las que estaba la del León de Oro de la Casa de Nassau. Esta distinción no se recuperó hasta 1905 bajo el reinado de Guillermina de los Países Bajos.

Otras personalidades que recibieron esta distinción son Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica o Pieter Kooijmans, exministro de relaciones exteriores de los Países Bajos. Pero también la tiene la princesa Amalia, heredera al trono holandés. Mientras que los dos primeros la recibieron de manos de la reina Beatriz, a la joven se la entregó su padre en 2021 al cumplir la mayoría de edad.