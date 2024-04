Xuso Jones desvela el motivo por el que se llevó una mala contestación de Enrique Iglesias

Xuso Jones en el programa 'Martínez y Hermanos'. (TVE)

Tras su paso por la última edición de Operación Triunfo, donde fue uno de los presentadores del formato de Prime Video, Xuso Jones está imparable. Si bien es cierto que lleva varios años en el foco público, es ahora cuando está teniendo su mejor momento profesional y es que, a su faceta televisiva, hay que sumarle la que tiene como influencer, pues ha llegado a estar en la lista Forbes de los mejores de España, y su trabajo en el pódcast Poco se habla!.

Todo esto le ha llevado a ser el último invitado de Martínez y Hermanos, donde el murciano ha vuelto a destacar por su simpatía habitual, pero también por esa forma de ser tan natural que gusta tanto. Fue así como se atrevió a responder al juego con el que Dani Martínez, el presentador del espacio, suele romper el hielo y que consiste en que los invitados tienen que contestar de manera anónima a diferentes preguntas y después él tiene que adivinar de quién es cada respuesta.

La primera pregunta era sobre famosos y es que quería saber si alguna vez han vivido algún momento curioso o extraño con algún rostro conocido. Cuando llegó el turno de que Xuso desvelara su momento, salió a relucir el nombre de Enrique Iglesias. “Estaba en un evento y yo soy muy fan de Enrique de toda la vida de Dios. Me acerqué y le dije, ‘¿me puedo hacer una foto contigo?’. Y me dijo, ‘contigo, ni de coña’”.

Te puede interesar: Xuso Jones analiza su paso por ‘OT al día’: “A veces sentía que me explotaba la cabeza”

Xuso Jones en el programa 'Martínez y Hermanos'. (TVE)

Esta mala contestación dejó al también cantante sin palabras y tan en shock que, según cuenta, estuvo un tiempo pensando qué había hecho él no solo para que no quisiera hacerse una foto con él, también para que le respondiera de tan malas formas.

Por suerte, al final descubrió que se debía a una especie de broma: “Mi antigua discográfica, la que me dio carta blanca, le había dicho... Se habían compinchado para que me contestara así”, contó.

Aunque ha pasado un tiempo desde aquel momento, explicó que todavía le sigue dando vueltas, pues para él fue “un momento random que a día de hoy pienso que fue verdad”.

Te puede interesar: Xuso Jones y Masi Rodríguez (’OT 2023′): “Concursar en ‘Operación Triunfo’ da miedo y es un salto al vacío, pero no hay nada que se le compare”

Enrique Iglesias en un concierto en Los Ángeles. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Te puede interesar: Boris Izaguirre: “Me habían tanteado antes para volver a Telecinco, pero necesitaba algo que me pareciera un buen regreso”

El momento de Boris

Xuso Jones no fue el único invitado de este episodio de Martínez y Hermanos, que también recibió a Boris Izaguirre. En su caso, el venezolano desveló que su momento incómodo fue con Monica Naranjo en una Gala Drag Queen en Las Palmas de Gran Canaria. “La gente te explica muchísimo que se dice Las Palmas de Gran Canaria. Realmente no sabía si me iba a equivocar o no”. Fue entonces cuando en la gala tuvo que nombrar a Mónica Naranjo y le cambió de apellido: en vez de decir Naranjo dijo “Naranja”.

“Fue un momento horrible en mi vida porque Mónica Naranjo estaba esperando en el escenario, me miró y me dijo: ‘No es Naranja, es Naranjo’. No sé por qué me tiene que pasar esto a mí...”, recordó Boris. Un gracioso momento que según el presentador y escritor tiene como origen Las Palmas de Gran Canaria: “¿Por qué no se puede llamar Las Palmas de Gran Canarias?”.