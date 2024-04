Kira Miró desvela las dos ocasiones en las que estuvo a punto de perder la vida: “Me despedí de todo el mundo”

Kira Miró, en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Las actrices Kira Miró y Esmeralda Pimentel acudieron al plató de El Hormiguero la noche de este miércoles, 10 abril, para presentar su nueva serie, Perverso, que se estrena el 19 de este mes en Amazon Prime Video.

El presentador del espacio, Pablo Motos, ha contado algunos detalles del thriller psicológico en el que la canaria da vida a una mediática jueza que debe atrapar un asesino, mientras que la mexicana encarna a una sofisticada mujer que dirige una empresa financiera exclusiva. “Desde el primer capítulo ya sabes quién es el asesino, pero imaginad cómo es la trama para que, a pesar de saberlo, te mantenga pegado al sofá durante ocho capítulos. Es una serie en la que todo lo que parece, en realidad no es. Te descoloca por completo”, explicó Kira.

Tras repasar algunas curiosidades más acerca de la serie, la entrevista tomó otro tono. Pablo Motos pasó a comentar algunas de las anécdotas personales de las invitadas, como son los viajes en avión. Fue entonces cuando la protagonista de Machos Alfa desveló que dos de sus terribles experiencias y en las que casi pierde la vida.

Kira Miró y Esmeralda Pimentel en el plató de 'El Hormiguero' (Atresmedia)

“Me despedí de todo el mundo”

“He tenido algún que otro susto. He estado a punto de morir dos veces en un avión”, confesó Miró, poco antes de detallar estos dos trágicos momentos de su vida. “Una de las veces estábamos despegando, y el avión empezó a oler a quemado y era porque había humo en la cabina. Nos avisaron por megafonía de que había que aterrizar. Ese camino que hicimos hasta aterrizar, con humo y oliendo a quemado, lloré. Me despedí de todo el mundo... Hicimos un aterrizaje forzoso”, recordó la intérprete de La que se avecina.

“La otra ocasión fue cuando estábamos a punto de aterrizar en Madrid, pero el avión no lo hizo, sino que volvió a elevarse. Empecé a pensar que nos habían secuestrado y me puse a llorar. Realmente era que el viento no permitía el despegue. Esos segundos son muerte”, manifestó la invitada de Antena 3 a Pablo Motos.

Por su parte, Pimentel también sacó a la luz una de sus malas experiencias en avión. “En un vuelo, iba sentada justo al lado mío, en la fila 1, un productor de cine muy importante. El vuelo no salía y nadie sabía por qué. De pronto, me llamaron por los altavoces por mi nombre y apellido”. A medida que iba dando detalles, la mexicana empezó a bajar la cabeza porque le daba vergüenza contar lo que había pasado.

“Me dijeron que mi maleta estaba vibrando sin parar y el avión no podía despegar con ese aparato eléctrico encendido. Me hicieron abrir la maleta delante de todos los tripulantes para sacarlo e imagínate que era lo que llevaba en la maleta que vibraba sin parar…”, admitió la invitada, visiblemente sonrojada por la situación y dando a entender que era un juguete sexual.

El mayor susto de Pablo Motos

Pablo Motos en 'El Hormiguero'(Atresmedia)

Tras sus anécdotas, Pablo Motos también confesó que él también estuvo a punto de morir a bordo de un avión. “Estaba la azafata con el carrito de las cosas y de repente la chica y el carrito tocaron el techo. Es una bolsa de aire, como que baja de repente 200 metros. Todo por el suelo, la gente gritando y yo dije, ‘wow, vamos a morir y este es el final’”, relató el presentador, quien agregó que todo había sido fruto de una fuerte turbulencia.

“Desde ese momento hasta que aterrizamos pasamos mucho tiempo pensando de todo. La persona que estaba a mi lado me dijo ‘vamos a morir, ¿verdad?’. Y yo le dije que no, pero estaba cagado de miedo. Me hice el Bruce Willis. Al llegar nos dimos un abrazo. Hice el papel”, explicó Motos.