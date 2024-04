La contundente opinión de Frank Cuesta sobre el juicio de Daniel Sancho: “Los tailandeses lo tienen claro desde el primer momento”

Frank Cuesta en uno de los episodios de 'Frank de la jungla' (YouTube. DMAX España).

Este martes, El Hormiguero ha recibido a Frank Cuesta, uno de los expertos en animales más conocidos de la televisión. Durante su entrevista, Frank de la Jungla ha respondido a todas las preguntas del presentador, Pablo Motos, y ha compartido todos los detalles sobre las dos veces que casi ha muerto este año. Además, en el plató también han querido saber su opinión sobre el caso de Daniel Sancho, un suceso del que se habla en todo el mundo y que ocurrió, además, en un país -y un sistema judicial- que el invitado conoce muy bien.

“Desde el principio”, ha comenzado el presentador de televisión, “dije que no había que ponerse en contra de los tailandeses, ni hacer mucho ruido”. Para él, entonces, había que “ser muy cautos” ya en un primer momento, ya que “todo lo que digas o hagas antes del juicio lo van a saber y va a repercutir en la persona que está siendo condenada”. “Nos olvidamos de que aquí tenemos un derecho romano y que allí tienen un derecho real, con muchas leyes reales”, ha continuado, “nos creemos que somos mejores y sabemos más, pero en Tailandia tienen un derecho diferente, que nada tiene que ver con el derecho romano, con leyes, cultura y respetos muy diferentes a los nuestros”.

Por este mismo motivo, Frank reconoció que no sabía “cómo acabará el juicio”, aunque ha advertido que “los tailandeses lo tienen muy claro desde el primer momento. Cuanto menos se hable en los medios y menos se insulte a la justicia tailandesa, mejor”. Por último, el invitado ha hecho su propia predicción sobre la condena que le caerá al hijo del actor Rodolfo Sancho, acusado de asesinato premeditado, ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena. “Si tiene mucha, mucha suerte, creo que será cadena perpetua”.

Su experiencia con la justicia tailandesa

En noviembre de 2020, Frank anunció la excarcelación de su exmujer Yuyee de una cárcel de Tailandia. “Han sido 2.345 días muy duros para ella, para nuestros hijos y para mí también- Han pasado mil cosas pero lo hemos podido superar”, dijo en aquel momento. Y es que la ex modelo Yuyee Alissa Intusmith, la que fue cónyuge del invitado de El Hormiguero, estuvo varios años en prisión por posesión y tráfico de cocaína tras ser detenida por la policía tailandesa en un aeropuerto del país y condenada judicialmente.

Cuando su exmujer recobró su libertad, Frank Cuesta recalcó que “las cárceles en Tailandia no son como las de Europa”, haciendo referencia a las condiciones que la madre de sus cuatro hijos tuvo que soportar desde su condena en junio de 2014. También en una visita anterior a El Hormiguero se pronunció sobre este asunto, asegurando que, al salir de la cárcel, a Yuyee le habían quedado “muchas taras y un montón de miedos”. “Cuando llegó tuvo problemas para dormir”, confesó, “se asustaba si escuchaba un avión o si veía a un policía”.

Así está el caso de Daniel Sancho

Esta semana ha dado inicio el juicio a Danial Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta. El abogado defensor ha manifestado este mismo miércoles, a la llegada del tribunal, que estaban “haciendo lo correcto” y que no tenían “nada de lo que estar preocupados”. “Estamos luchando por la verdad”, ha concluido el letrado. Por su parte, el actor Rodolfo Sancho pidió también “respeto” a los medios de comunicación tras su llegada al juicio: “Yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, así que por favor no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas”.

