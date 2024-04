Canarias Se Agota comienza su huelga de hambre en Tenerife: “Pondrán en riesgo su vida y será responsabilidad del Gobierno”

Protesta de Canarias Se Agota frente a la sede del Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife (Canarias Se Agota)

Han pasado diez días desde que Canarias Se Agota, plataforma ciudadana por la regeneración ecológica y social de las islas, anunció una huelga de hambre indefinida para protestar por la situación del archipiélago. El colectivo pidió desde Santa Cruz de Tenerife que el Gobierno canario contactase con ellos y se comprometiese a poner fin al modelo “suicida” de turismo. Pasado el plazo de espera, los activistas comenzarán este jueves a las 17:00 horas una protesta que pondrá en riesgo sus vidas. Su huelga surge por dos de las luchas ecologistas más fuertes que ha vivido la isla de Tenerife en los últimos años: los proyectos turísticos de Cuna del Alma, en Puertito de Adeje, y del hotel de La Tejita, en el municipio de Granadilla. “Nosotros no nos podemos permitir, como ecologistas y como ciudadanía, perder esta lucha”, asegura a Infobae España Rubén Pérez Flores, portavoz de Canarias Se Agota y Salvar La Tejita.

Sabe que sus compañeros se juegan la vida, pero no es la primera vez que los ecologistas cometen acciones temerarias por estos mismos proyectos. En 2020, recuerda Pérez, dos activistas se subieron a las grúas de las obras de La Tejita y, tras diez días, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) ordenó la paralización de los trabajos, que duró un año. “No nos vamos a subir a la grúa de nuevo, ya es bastante riesgo el que tuvimos en su día, pero vamos a arriesgarnos de otra manera diferente”, apunta. “O nos atienden o estas personas van a poner en riesgo su vida y eso va a ser responsabilidad de ellos (el Gobierno)″.

Para Pérez, los proyectos de Cuna del Alma y el hotel de La Tejita son dos símbolos de la lucha ecologista canaria. “Han sido los que más esfuerzo y casi sangre nos ha costado defender”, afirma. Es por ello que han sido los dos motivos detrás del ultimátum al Gobierno de Canarias. “Queremos que se sienten a hablar con nosotros, con los representantes de este colectivo y que, en su primera muestra de que quieren hacernos caso, se paren estas dos obras”, pide.

La huelga de hambre precede a las llamadas a la manifestación del próximo 20 de abril, bajo el lema “Canarias tiene un límite”. Por el momento, se esperan marchas en cinco de las islas: Lanzarote, Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura.

Los macroproyectos continúan pese a las paralizaciones

Los efectos ambientales de ambos proyectos turísticos han hecho que, más allá de las protestas, sufran paralizaciones a lo largo de su historia. Cuna del Alma fue detenido por la Consejería de Transición Ecológica el 11 de noviembre de 2022 por “la amenaza inminente de daño ambiental” que presentaban las obras. El problema surgía alrededor de una especie de planta protegida, la viborina triste. Esta planta apenas vive uno o dos años y sus poblaciones se esparcen de manera itinerante. “Las especies con esta categoría de protección no pueden ser trasplantadas ni destruidas, salvo por razones de interés militar o de interés general”, explica Pérez. Otro condicionante de la región hizo que se ordenase una nueva suspensión de las obras, en este caso por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural, al encontrarse manifestaciones rupestres en la zona. Recibió una tercera sanción por no contar con un estudio del impacto ambiental, si bien el proyecto clama en su “eco manifiesto” que sigue “una planificación centrada en el medioambiente” y la biodiversidad.

La promotora del proyecto Segunda Casa Adeje SL, llegó a ser multada con 110.000 euros por ignorar estas órdenes, pero sus apelaciones dieron fruto y finalmente la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural permitió que continuasen las obras. El problema estaba en que todos estos organismos no tenían competencias para paralizar el proyecto, que pretende edificar un hotel de cinco estrellas, 420 villas de lujo, un spa, un chiringuito a pie de playa y una playa artificial privada. Al haber otorgado la licencia el Ayuntamiento de Adeje, recaía sobre él controlar los trabajos.

Activistas canarios sobre las grúas del hotel de La Tejita en el año 2020 (Alfonso Boullon Sabin)

Recientemente, la justicia canaria también ha fallado a favor del proyecto hotelero de La Tejita. El plan del Grupo Viqueira fue paralizado tanto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural por su impacto en la vegetación arenosa y por no contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales. Además, las asociaciones ecologistas denunciaron que las obra se realizarían sobre un paseo de dunas de dominio público. Sin embargo, en febrero de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias consideró que las obras eran legales y levantó estas restricciones.

“La alcaldesa (Jennifer Miranda) se ha pronunciado públicamente en contra de al construcción de este hotel, pero ella no quiere revocar la licencia porque el Ayuntamiento de Granadilla no cuenta con presupuesto para asumir una indemnización”, cuenta Pérez. Miranda declaró recientemente que “preferiría que no hubiera hotel”, pero carecen de “un presupuesto milmillonario” para comprar la parcela, como planteó el anterior ejecutivo. Por ello, piden la actuación del Gobierno de Canarias.

Cuando te cortan el agua mientras abren parques acuáticos: “Es un auténtico sinsentido”

Manifestantes de Canarias Se Agota piden la paralización de los proyectos de Cuna del Alma y el hotel de La Tejita frente al Congreso de los Diputados en Madrid (Infobae España)

Pero es sobre todo la sensación de saturación, frustración y hartazgo la que motiva esta huelga. Detrás de este sentimiento está el modelo de turismo masivo de las islas (cerca de tres millones de turistas extranjeros llegaron a Canarias en los dos primeros meses del año, según datos del Instituto Canario de Estadística). Ello provoca dificultades en el tráfico de las ciudades (”trayectos que antes te duraban 20 minutos te pueden durar dos horas hoy en día”) y en el acceso a la vivienda. Si bien Canarias siempre ha estado “a la cola de factores como la empleabilidad o el fracaso escolar”, en los últimos tiempos parece que “la calidad de vida empeora a ritmos agigantados”.

El gobierno de Tenerife declaró la emergencia hídrica el 1 de marzo y en algunos municipios se han ido aplicando cortes y restricciones parciales del uso del agua, medidas que no llegan a los grandes municipios turísticos, denuncia Pérez, “que son los que más agua dulce consumen”. “Este tipo de agravios ayudan a entender un poco este cabreo”, afirma.

La situación en Canarias “va a ser insostenible” y a la población le costará cada vez más aceptar “que te corten el agua para utilizarla y luego se sigan regando campos de gol en un clima desértico o parques acuáticos o piscinas. No solamente eso, sino que se permiten otorgar licencias para más proyectos que van a consumir recursos hídricos”. “Es un auténtico sinsentido”, añade.

Así, estos activistas reniegan del apelativo de turismofobia que desde algunos sectores le intentan colgar. “Nosotros lo que queremos evidenciar es que aquí el modelo de turismo de masas nos está generando muchos problemas ambientales y sociales y queremos una solución”, defiende Pérez. Medidas como una moratoria turística que suspenda el otorgamiento de nuevas licencias urbanísticas, además de medidas como el control del acceso a espacios naturales como el Parque Nacional del Teide, que permitan proteger mejor los ecosistemas canarios.