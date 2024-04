‘Tu cara me suena’ vuelve a Antena 3: de Raquel Sánchez Silva cantando ‘Zorra’ a la opinión de Bustamante sobre imitar a Bisbal

Los concursantes de 'Tu cara me suena 11', junto a Manel Fuentes. (Atresmedia)

Antena 3 ha presentado este jueves 4 de abril la nueva edición de Tu cara me suena, que arranca el próximo viernes 12 de abril con nueve concursantes que competirán por demostrar sus dotes en el canto y la imitación para hacerse con la victoria en esta undécima temporada del concurso.

El formato producido por Gestmusic contará con Raquel Sánchez Silva, David Bustamante, Juanra Bonet, Conchita, Raoul Vázquez, Supremme de Luxe, Julia Medina, Valeria Ros y Miguel Lago, un casting para cuya elección se ha llegado a contactar con “unas 60 personas”, tal y como ha confesado Tinet Rubira, director de la productora, en la rueda de prensa, a la que ha asistido Infobae España.

Manel Fuentes continuará al frente de este “Ferrari de la televisión”, tal y como define al programa Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia. Por su parte, en la mesa del jurado seguirán Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer.

En el tráiler de la edición adelantado por la cadena se desvelan fragmentos de algunas de las actuaciones que formarán parte de las tres primeras galas, que ya se han grabado. Así, se puede ver a Raoul imitando a Troye Sivan en Rush, Conchita como Taylor Swift en Blank Space o Valeria Ros en la piel de Britney Spears en Gimme More.

Pero uno de los números que más sorprende en este adelanto es el de Raquel Sánchez Silva imitando a Mary Bas de Nebulossa, el grupo que representará a España en Eurovisión 2024 con el tema Zorra. “Yo creía que me lo había pasado bien en la vida, pero no. ¡No me lo había pasado bien hasta hoy!”, dice la presentadora tras su actuación. En otra entrega, Llàcer le dedica las siguientes palabras: “Has entendido perfectamente lo que es este programa, que es venir a imitar, venir a pasárselo bien y venir a que nosotros lo pasemos bien”.

¿Imitaría Bustamante a Bisbal?

La undécima temporada de Tu cara me suena cuenta con su ya tradicional ‘cuota’ de exconcursantes de Operación Triunfo. En esta ocasión, los representantes del talent musical son Raoul (OT 2017), Julia (OT 2018) y David Bustamante, que participó en la primera edición del histórico formato.

El tercer clasificado de Operación Triunfo 2001 se ha pronunciado sobre la posibilidad de imitar a uno de sus compañeros de Academia. En concreto, a David Bisbal, quien fue el segundo finalista de aquella edición. “Podría implosionar el país. Si me toca será maravilloso actuar por un pedazo de artista como él”, ha respondido el cántabro.

David Bustamante, en una imagen promocional de 'Tu cara me suena'. (Atresmedia)

Además, Bustamante ha bromeado con la presencia de Chenoa en el jurado, ya que la cantante mantuvo una relación con el almeriense en el programa. “No sé cómo afrontaría ir al jurado. La idea es intentar conseguir un 12, no ganarme un 4 de primeras”, ha añadido en tono jocoso.

Excelentes datos

Tu cara me suena regresa a Antena 3 dispuesto a mantener el listón de los excelentes datos que ha cosechado en su historia. Después de 10 ediciones emitidas en la cadena de Atresmedia, se ha convertido en el talent show musical que más ediciones ha emitido en televisión de forma consecutiva, con una media de un 20,4% de cuota de pantalla y más de 2,7 millones de espectadores.

Además, desde su estreno en 2011 se ha convertido en un fenómeno televisivo internacional, siendo vendido a más de 40 territorios, incluyendo Estados Unidos, China, Europa, Latinoamérica y Asia.