Rosa López: “Como artista independiente no puedo hacer grandes colaboraciones y todo cuesta más, pero confío en el público”

Rosa López, en una fotografía de archivo. (Ángel Díaz Briñas/Europa Press)

Rosa López volverá a recorrer Europa con la canción con la que España se unió para soñar con una victoria en Eurovisión. La primera ganadora de la historia de Operación Triunfo participó en el certamen europeo en 2002 y ahora forma parte del cartel de Eurovision on Tour, la primera gira mundial del concurso musical más visto de la televisión.

“Estoy atacada, de los nervios, pero superfeliz”, confiesa la granadina a Infobae España. Y es que, aunque bromea con que los organizadores “son unos kamikazes” por contar con ella, reconoce que esta experiencia supone una oportunidad muy valiosa en su carrera: “Me siento parte de la familia y estar aquí es muy emocionante, voy a visitar países que no visité ni en mi época dorada. Es muy fuerte, estoy reviviendo algo superbonito y voy a tener una gira paralela a la gira independiente que voy a hacer como artista”.

Te puede interesar: Rosa López, la primera ganadora de ‘Operación Triunfo’ que nunca llegó a cobrar el cheque del premio: “Se perdió”

Para Rosa, volver a subirse a un escenario como figura histórica eurovisiva es un reconocimiento muy especial, pues afirma que el Festival está muy presente en toda su trayectoria. “Eurovisión es el broche que me pongo en todo lo que hago, es mi camafeo. Es lo que me ha traído hasta aquí y mi música, mi carrera y yo misma somos lo que somos gracias a aquello”.

Rosa López, Senhit, Destiny y Olivier Grau, en la presentación de Eurovision on Tour. (RTVE)

Además, celebra la creación de Eurovision on Tour por dar la oportunidad al público eurofán de vivir una experiencia similar a Eurovisión a un precio asequible: “Es un bálsamo para los eurofans que sufren porque no pueden ir a los sitios para apoyar a la música y a sus artistas. Yo he vivido el no poder ir a ver a mis cantantes favoritos porque no tenía para pagarlo, así que es muy bonito que hayan hecho esto porque ver Eurovisión es muy caro”.

“Volvería a Eurovisión para superarme como ha hecho Loreen”

La cantante, que acaba de publicar su nuevo single, Infernum, lleva cinco años trabajando como artista independiente, un arduo camino en el que lucha sin el respaldo de grandes compañías. “En la vida todo es duro”, dice para restarle importancia a sus obstáculos. No obstante, celebra las pequeñas alegrías como el reciente top 5 en vinilos que ha alcanzado su disco Señales.

“Como artista independiente, todo cuesta mucho más, no puedo hacer grandes colaboraciones por no estar en las discográficas, pero aun así confío en lo más importante que tenemos los artistas: el público”, comenta.

Volver a Eurovisión

Rosa López, en Eurovisión 2002. (RTVE)

Sobre si estar en Eurovision on Tour le ha hecho plantearse la posibilidad de presentarse al Benidorm Fest para volver a Eurovisión, la andaluza confiesa que se le ha pasado por la cabeza, pero hasta ahora no se ha animado a intentar entrar en ninguna de las tres ediciones del concurso. “Me encantaría repetir y superarme como ha pasado con Loreen, que eso es superdifícil. Aunque parezca que Europe’s es fácil de superar, no es así, porque era un momento diferente y hemos cambiado. Necesito una canción diferente que llegue de la misma forma que llegó aquello”, reflexiona.

Finalmente, Rosa se posiciona sobre la canción de Nebulossa que representará a España este año en Malmö: “¡‘Zorra’ me encanta! Me da como vergüenza decirlo porque hay gente que me dice que no está bien, pero yo miro el trasfondo como artista y veo lo que hay detrás”.

“Es importante que el público sea abierto de mente”, agrega la cantante, que cita una frase de Risto Mejide como ejemplo: “Risto decía que para que te escuchen tienes que molestar. La palabra ‘zorra’ nos chirría, pero cuando escuchas la canción y ves su esencia, la palabra me parece un adorno para el verdadero mensaje”, sentencia.