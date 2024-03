Critican a una madre por dar este alimento a sus hijos: “No me siento culpable”

Debate en redes sociales: entre la realidad de la crianza y las expectativas de la alimentación infantil. (Instagram)

Cada vez la ciudadanía es más consciente de la importancia de una buena alimentación, especialmente entre los más pequeños. Por ello, la publicación de una madre ha causado especial revuelo en redes sociales. Lo que hace años se habría considerado una escena normal se ha convertido, con las informaciones de hoy, en materia de salud pública. “Con madres como esa no se necesitan enemigos...”, comentan algunos en su vídeo.

La gran infracción que ha cometido Inma Sáenz, conocida como @inmasaenzs en el mundo virtual, es darle salchichas para cenar a sus hijos. “No me siento culpable”, asegura en su vídeo, que acumula miles de visitas y comentarios (negativos y positivos) en Instagram. “Alimento a mis hijos todos los días de su vida y es agotador”, explica esta madre y creadora de contenido.

Te puede interesar: Operar a un hombre con símbolos nazis: “Me han recomendado que no cuente la historia”

Inma defiende que intenta constantemente “hacer lo que es mejor para ellos”. “Incluso cuando estoy al borde de un ataque”, confiesa. Por eso, explica que “a veces lo mejor son las salchichas, porque estoy cansada y prefiero estar bien con ellos y no cocinar”. La madre, en momentos extremos, prioriza por tanto el tiempo que pasa con sus hijos frente a las opciones saludables de comida, algo que muchos de sus seguidores no han podido tolerar.

“Eso no es comida ni para perros”

Es cierto que las salchichas no son la opción más saludable para comer. Son carne procesada, con poco aporte nutricional. Tienen altos niveles de sal, presencia de nitratos y nitritos, además de altas cantidades de féculas y almidones. Por eso, hacer su consumo cotidiano está altamente desaconsejado. Algunos usuarios de Instagram conocen todo lo malo que traen consigo las salchichas y se han lanzado contra esta madre: “Las salchichas están hechas con los desechos de animales, llenas de aditivos para enmascarar el sabor que realmente tendrían... eso no es comida ni para perros”, comenta una.

“¿Para qué deciden tener hijos? Vayan al psicólogo antes de traer a niños al mundo”, escribe otra persona. “Antes tu madre se preocupaba de cuidarte y ahora se justifica en redes sociales por si lo hace bien o mal...”,sentencian en los comentarios.

Te puede interesar: La reina Sofía, en el punto de mira por sus dificultades para hablar español: el discurso viral por el que le llueven las críticas

Pero Inma sigue sintiéndose “muy orgullosa” de su decisión. “No podemos estar culpabilizándonos por lo que en un momento dado, has tomado por el bien de todos”, defiende. Así, algunos se muestran más empáticos tras ver el vídeo. “Está muy bien explicado y sin embargo no logran empatizar. Es una mamá agotada que en una comida decide hacer unas salchichas para no terminar explotando. ¿Tan complejo es entenderla?”, piden sus seguidores.

Una alimentación equilibrada es básica para gozar de buena salud. Por eso, es recomendable abstenerse de productos procesados o altos en azúcares. Pero una comida que sobrepase las restricciones no arruinará una dieta entera.