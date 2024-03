Puigdemont y el terrorismo: el Supremo refuerza al juez García Castellón pero también a Junts y al PSOE con la ley de amnistía

“La afirmación que aflora en algunos políticos y medios de comunicación que solo las acciones de ETA o de la Yihad merecen ser tratados como terrorismo, es incompatible con la definición que del terrorismo se deriva del actual art. 573 del Código Penal”. Este es el recordatorio que los jueces de la Sala Penal del Tribunal Supremo han lanzado esta semana para todos los que ponen en duda que se investigue como terrorismo el caso Tsunami, el movimiento que surgió en X -antigua Twitter- el 2 de septiembre de 2019 y que llamó a la “desobediencia civil” y la “no violencia” justo antes de que se conociera la sentencia del juicio del procès. ¿Puede ser Puigdemont condenado por terrorismo? Hasta el propio Partido Popular admitió que veía difícil que se juzgara al líder catalán por este motivo. En clave internacional, este caso llegó a Suiza, donde la Oficina Federal de Justicia cuestionó la investigación por este delito contra 12 personas, entre ellas, el expresident.

Quien está detrás de todo esto es el juez Manuel García-Castellón, al que se le ha llegado a acusar de prevaricación en los círculos jurídicos y también por parte de formaciones como Sumar y Podemos. ¿Por qué? Por su insistencia y consistencia en vincular a Puigdemont con el terrorismo. Parecía que se trataba de una cuestión más bien personal. García Castellón Vs Puigdemont. Y hasta el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo presentó a principios de febrero un informe contra su decisión de investigar al líder independentista por este motivo. En su escrito destacó la “significativa falta de argumentos” y que su petición era “injustificada e inmotivada ante el nulo avance de la investigación en tal sentido”. Unas graves acusaciones.

Te puede interesar: El Supremo abre una investigación por terrorismo a Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic

Pero esta semana un giro inesperado -o no, teniendo en cuenta que se espera que la ley de amnistía se apruebe el próximo jueves en el Congreso-, ha fortalecido la tesis del magistrado. El Tribunal Supremo ha abierto una investigación por terrorismo a Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic, y lo ha decidido por unanimidad. La Sala de lo Penal del alto tribunal echa así un cable a García Castellón y refuerza su tesis en una semana crucial para el Gobierno de Pedro Sánchez, que negocia con Junts a contrarreloj la ley de amnistía que se espera que se apruebe este 7 de marzo.

Europa pone el foco en uno de sus diputado, Carles Puigdemont, y en los lazos del Kremlin con la Cataluña que dirigía a la independencia.

Los socialistas se enfrentan ahora a la que hasta el momento ha sido su línea roja y el motivo por el que hace un mes se rompieron las negociaciones: incluir el terrorismo en la ley de amnistía. Incorporarla es arriesgarse a que la justicia española la declara inconstitucional o que la tumbe la propia justicia europea. Si no la incluyen, es probable que Puigdemont (el oh todopoderoso president) al igual que otros dirigentes catalanes como Marta Rovira, líder de ERC, queden fuera del paraguas de esta norma.

PSOE y Junts, discretos en el tramo final de la negociación

El PSOE mantiene varios frentes abiertos. Mientras que al principio de año sus objetivos pasaban por intereses que realmente preocupaban a los españoles, como la prórroga del decreto anticrisis o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ahora está envuelto en cuestiones que se alejan de la ciudadanía, como la ley de amnistía o el caso Koldo. La noticia de que el Supremo había abierto la investigación contra Puigdemont podría haber complicado las negociaciones con Junts y ERC, sin embargo, les ha unido. No les queda otra: los independentistas solo pueden perder si esta ley no sale adelante. Y los socialistas pueden poner en riesgo el futuro pacto para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en general toda la legislatura si se quedan sin el apoyo de los partidos catalanes.

Te puede interesar: Las pruebas que apuntan a Puigdemont como el “hombre de atrás” del terrorismo de Tsunami y complican la amnistía a Sánchez

Desde Junts han optado por la discreción y por seguir las negociaciones. El portavoz del partido, Josep Rius, declinó hacer declaraciones al ser preguntado en rueda de prensa si esta decisión del Supremo hace más necesario llegar a un acuerdo con el Gobierno. Pero sí aprovechó para cargar contra la decisión del alto tribunal. “Luego son ellos los que piden respeto por la separación de poderes. La judicatura española con esta acusación está poniendo en juego el Estado de derecho del Estado, de Europa y el respeto y el ejercicio de los derechos fundamentales”, sentenció.

El Tribunal Supremo detalla las pruebas contra Carles Puigdemont por terrorismo. (Infobae España)

¿Y qué opina Sánchez sobre si hay que investigar a Puigdemont por terrorismo? El presidente apuntó en una entrevista en Al Rojo Vivo que consideraba que el caso de Tsunamic Democratic “no es terrorismo”. “No hay que banalizar el terrorismo, pero tampoco tergiversar el terrorismo”, respondió al ser preguntado por el informe del fiscal del Supremo que decía no ver indicios de este delito. “Muchos de los telespectadores, a los que no les gusta lo que hizo el independentismo en Cataluña, evidentemente aplican el sentido común, de saber lo que es el terrorismo y lo que no es”, ha dicho Pedro Sánchez.

Las pruebas que apuntan a Puigdemont como el “hombre de atrás” del terrorismo

En primer lugar, según recogió Infobae España, la Sala subraya que, a tenor de la instrucción dirigida por García-Castellón, “desde el inicio Puigdemont estuvo informado de la constitución del grupo organizado para la subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas, impidiendo a los poderes públicos cumplir sus resoluciones”. Así se desprende de los mensajes intervenidos por la Guardia Civil en el móvil de Josep Lluis Alay, mano derecha y jefe de la oficina de Puigdemont en Bruselas. En otro mensaje, uno de los investigados hacía referencia a las dudas sobre la fecha de lanzamiento de la plataforma Tsunami y pide “trasladar la duda al President”.

Te puede interesar: Koldo recurrió a Ábalos para “consolidar” al policía que destapó el ‘caso Villarejo’ en un alto cargo de Transportes

El auto también cita la conversación de Puigdemont con Josep Campmajó, otro de los imputados en la Audiencia Nacional en la que comentan las acciones de Tsunami y el líder de Junts dice que “el problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado”. Así, los magistrados del Supremo señalan a Puigdemont como el “hombre de atrás” del terrorismo de Tsunami. “Basta con demostrar que el dirigente conocía el aparato de poder organizado y sus actividades ilícitas y decidió que continuaran con ellas”, subrayan, ante la ausencia de acciones directamente vinculadas al expresident. “En definitiva, en una organización delictiva los hombres de atrás, que ordenan delitos con mando autónomo -pudiendo evitarlo- pueden, en este caso, ser responsables como autores mediatos, aun cuando los ejecutores inmediatos sean, asimismo, castigados como autores plenamente responsables”, concluyen.