Makhachev acepta el reto de Topuria: “Otro chico bajito que está hablando, otro chico bajito que quiere ser aplastado”

Ilia Topuria se convirtió en el primer español en conseguir ser campeón UFC. Tras esto, ascendió hasta la quinta posición del ranking por libra, la lista de los mejores de la competición, independientemente del peso. El hispanogeorgiano tiene claro que “el número 1 llegará”. Así, el Matador conoce de primera mano quién sería uno de los rivales que lo acercaría al trono: “La pelea que más me acercaría sería con Makhachev, pero quiero hacer una pelea más antes de pelear con él”.

“Makhachev es el objetivo final”, aseguró Topuria en una rueda de prensa con los medios españoles en su regreso al país. El cara a cara con Islam Makhachev son palabras mayores, pero el ruso no oculta nada y acepta el reto de Topuria en unas declaraciones que desveló MMAUncesored: “Otro chico bajito que está hablando. Otro chico bajito que quiere ser aplastado”. Makhachev se refiere al pasado, donde defendió hasta en dos ocasiones el cinturón de campeón ante Alexander Volkanovski, que justo intentó lo mismo que pretende Topuria, desbancarlo del número uno.

El australiano se midió en dos ocasiones con el ruso, con un resultado fatal. Cuado Makhachev venció a Charles Oliveira, retó al que por aquel entonces era el mejor del mundo. Fue a Australia y lo venció por decisión. El cara a cara se repitió en Abu Dhabi, y el resultado también. El ruso decidió la batalla en un primer asalto con una patada en la cabeza.

La respuesta de Topuria

El reciente campeón UFC no tardó en responder en su cuenta de Instagram al ruso con un texto en su idioma nativo que escondía un mensaje en georgiano. El diario MARCA consultó a un periodista y traductor georgiano para entender el significado: “Es una especie de juego de palabras. ‘Bicho’ significa ‘oye, tipo’, lo cual no es una forma educada de dirigirse a alguien. En la jerga georgiana, si alguien se dirige a ti de esta manera, respondes ‘Bichom gircho’ (la rima con terminaciones -cho -cho), que en la jerga tiene un significado de ‘el tipo te jodió por el culo’. Makhachev se dirigió de esta manera a Topuria y recibió su respuesta”. Mensaje acompañado de la última derrota del ruso en el UFC 192 ante Adriano Martins, por K.O. en el primer asalto.

Pelea en el Santiago Bernabéu ante McGregor

Tras tumbar al australiano, Ilia ya tenía en mente su siguiente pelea. “McGregor, si todavía tienes pelotas, te espero en España”, anunciaba mientras portaba el cinturón sobre el octógono. En la rueda de prensa posterior, volvió a expresar su deseo. “Quiero pelear contra Conor McGregor porque es el último capítulo de las MMA del pasado”. Afirmación que no tardó en encontrar réplica. “Tengo huevos, tengo cuatro hijos”, contestó McGregor. De enfrentamientos dialécticos han nacido varios combates de la UFC, pero en esta ocasión parece poco probable. Dana White, CEO de la división, así lo asegura.

“Conor no puede dar el peso pluma. No hay opción”, aseguró. Sus palabras son directas. Sólo McGregor puede cambiar la situación, pero las circunstancias no invitan a creerlo. La última vez que el irlandés marcó el peso pluma fue hace nueve años y desde entonces ha peleado en peso ligero, una categoría más pesada a la de Ilia. Era un luchador grande y con 27 años necesitaba eliminar esos cortes de peso tan agresivos. Su cuerpo se lo pedía. Por tanto, más de ocho años después es improbable que regrese a esa categoría.