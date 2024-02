Sánchez recibirá en la Moncloa al campeón del mundo de artes marciales Ilia Topuria

Ilia Topuria noquea a Volkanovski y se convierte en el primer campeón español de la UFC.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá este martes en el Palacio de la Moncloa al reciente campeón del mundo de peso pluma de artes marciales mixtas de la Ultimate Fighting Champioship (UFC), Ilia Topuria.

Tras su victoria ante el australiano Alexander Volkanovski en Las Vegas el pasado día 18, el luchador hispanogeorgiano será recibido por Sánchez este martes 27 en la Moncloa a las 11.15 horas. Topuria, a su llegada a España, recibió múltiples felicitaciones, pero echó de menos la de Pedro Sánchez: “Que no haya recibido una felicitación por el líder de nuestro país, me dolió en el corazón. Pero no guardo rencor”. Además, se mostró molesto porque “cuando aterricé tuve que pasar por donde pasan todos los extranjeros y no los españoles”. Este desajuste en la frontera se debe a que Topuria solo tiene la nacionalidad georgiana y dado que el país no pertenece al espacio Schengen, debe pasar por inmigración en el aeropuerto.

España se llena de homenajes a Topuria

Este lunes, Topuria fue recibido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quienes regaló sus guantillas con las que preparó su combate contra Volkanovski. “Es una pizca de mí”, ha dicho el peleador al alcalde de la capital, quien ha asegurado a Topuria que “una pizca de ti es mucho para los demás”.

Almeida, que ha entregado al campeón del mundo una estatua del oso y el madroño, ha trasladado al deportista su deseo de poder verle pelear en el Santiago Bernabéu contra el irlandés Conor Mcgregor, en una cita que será, ha augurado, “un acontecimiento de primer orden”. También ha subrayado que el luchador ha demostrado que “no hace falta nacer en España para sentirse profundamente español”, ya que ha “paseado” la bandera española “por todo el mundo”, dando “una lección de “amor y patriotismo”.

El domingo, el luchador nacido en Alemania, de padres georgianos y que desde hace doce años reside en Alicante, hizo el saque de honor del partido del partido del Real Madrid contra el Sevilla en el estadio Bernabéu, y el viernes había recibido homenajes por su título mundial en el Consejo Superior de Deportes (CSD) y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante rendirá homenaje al luchador Ilia Topuria, campeón del Mundo de peso pluma de artes marciales mixtas, con una recepción oficial el próximo viernes en el Salón Azul de la Casa Consistorial, a partir de las 19:30 horas, y que los aficionados podrán seguir desde la Plaza del Ayuntamiento. El “Matador” saldrá al balcón municipal tras finalizar el acto institucional para saludar al público y agradecer el apoyo de los alicantinos ante su combate decisivo, según han informado fuentes municipales.

La ciudad ya le concedió el reconocimiento al Éxito Deportivo tras su victoria. “Ilia Topuria hace gala permanentemente de su alicantinismo y reúne méritos más que suficientes para obtener este reconocimiento”, aseguró el lunes 19 de febrero el alcalde alicantino, Luis Barcala, quien deseó que el luchador “se sienta tan orgulloso de su ciudad como nosotros de él”.

