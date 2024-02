Un profesor andaluz va a una entrevista de trabajo y le dicen que tiene que quitar su acento: “Esto es tremendo”

Imagen de un profesor mientras imparte una clase (Pexels)

Antropizarte (@antropizarte) es un profesor gaditano de Geografía e Historia que en ocasiones hace vídeos divulgativos en TikTok. El andaluz ha decidido utilizar la plataforma para denunciar una situación que ha vivido en el entorno laboral. El joven tiene formación en la enseñanza del español y es en esta rama en la que se ha dado el episodio que, para él, “es un fiel reflejo del desprestigio que todavía a día de hoy sufre el acento andaluz”.

El profesor pasó el verano buscando ofertas de trabajo y recientemente le llamaron de una academia de español ubicada en Madrid. Tras unos pocos minutos de entrevista telefónica, a Antropizarte le dejaron claro que tendría que deshacerse de su acento si quería enseñar en ese centro. “Estoy viendo que lo tienes muy marcado y esto es un problema porque normalmente los estudiantes no os entienden”, le comentaron.

Antropizarte asegura que este tema no le pilló por sorpresa, pero cuenta que en el momento se quedó sin palabras. “Me parece una flipada que en una conversación telefónica para ofrecerte un puesto de trabajo ya de antemano se te diga que si no eres capaz de ocultar tu acento, no te van a contratar”, denuncia. “Se está dando por hecho que por tener acento andaluz es muy probable que tengas dificultades para adaptarte al nivel de los estudiantes y conseguir que te entiendan. Esto es tremendo”.

“Por ser andaluz tienes que demostrar doblemente tu profesionalidad”

Lo más sorprendente es que el trabajador de la academia sabía que el joven era de Cádiz, como le admitió al teléfono. “Yo no me explico qué acento esperaba que tuviera”, se pregunta el andaluz. Ante el dilema, el empleador explica que “eso en sí no es ningún problema”, pero que la forma de hablar es importante para los alumnos. “Es como si yo me apunto a una academia de inglés y el profesor que me ponen tiene un acento muy marcado de Texas o de Australia”, le explicó. Su acento no era mejor ni peor, pero a la hora de adaptarse a las clases era preferible esconderlo “para no confundir a los estudiantes”. Pero como Antropizarte explica en su vídeo, adaptarse al contexto “no depende del dialecto que hables, sino de tus competencias y tu profesionalidad”. Así, el problema está en que “por ser andaluz tienes que demostrar doblemente tu profesionalidad, porque parte de ella se te ha arrebatado en el momento en el que has empezado a hablar”.

“Coincide con esta idea generalizada de que el andaluz, aunque sea válido, es inferior a otros dialectos y por tanto no conviene ni enseñarlo ni utilizarlo en determinados espacios”, añade. El profesor insiste en que parece haber un único español válido para enseñar y para hablar, que justamente es “aquel que habla un porcentaje ínfimo de los casi 500 millones de hispanohablantes que existen en el mundo”.

Los comentarios (más de 3.000) debaten la idea de si es adecuado o no este acento para enseñar el idioma a los extranjeros. A pesar de algunas opiniones disidentes, parece haber un consenso general: “Que viva en andaluz”.