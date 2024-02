Muere a los 40 años Vanesa Cuadra, conocida por el audio viral “Feliz ‘jagüelín’, grupo”: “Ha sido una negligencia médica”

Vanesa Cuadra, en Canal Sur (CANAL SUR)

“Feliz jagüelín, ¿cómo se dice? Feliz Jagüelín, grupo. Soy Vanesa”. No hay español que en algún momento de su vida no haya escuchado este audio que fue difundido por las redes sociales un 31 de octubre de 2017. Su protagonista fue Vanesa Rosa Cuadra López y se convirtió en la forma más viral y divertida de felicitar Halloween. La popularidad de Vanesa creció en redes sociales, en Instagram alcanzó los 4.700 seguidores. Pero hoy desde su cuenta se ha anunciado la triste noticia de su fallecimiento.

Que se ha muerto la de feliz jagulin - pic.twitter.com/8FQhJAoCzU — J | nebulossista 🦊 (@Pandavillosu) February 21, 2024

Vanesa ha muerto a los 40 años por un infarto y, según relata alguien cercano a ella a través de su cuenta, ha sido por una negligencia médica. “Por culpa de la sanidad que tenemos en este país, así como podéis leer”, ha sentenciado. Vanesa ya no está con nosotros por una negligencia médica. Ojalá podamos hacer justicia, ya entre todos hacemos más. Un beso al cielo para ti, mi ángel, has sido la persona más maravillosa y buena que podría existir. Te amo”, añade.

Este mensaje ha trascendido también en otras redes sociales como X -antigua Twitter- lo que ha provocado que cerraran la cuenta de Vanesa de Instagram ante la cantidad de mensajes que llegaban.

Su tía Rosa ha confirmado la noticia a través de Facebook. En una publicación ha acusado al centro médico de no atenderla debidamente. “Una negligencia muy grande del CAP mandarla a casa sin saber bien qué le pasaba porque no llegó. Y eso que estaba cerca”, lamenta. “La ambulancia tardó mucho en llegar, espero que se aclare cómo ha sido su muerte”, ha pedido.

Vanesa murió en la calle

Vanesa murió este martes por la noche en la calle Folch i Torres, en el Clot de les Granotes de Lleida, según recoge la prensa local. Los Mosos d’Esquadra se encargaron de las diligencias y el juez de guardia dictó el levantamiento del cadáver.

“Gracias a todos por vuestras palabras de ánimo y pésame, estoy como si no estuviera no puedo creer aún lo que ha pasado. Hace siete meses mi hermano, ahora ella. Es muy duro”, cuenta su tía, visiblemente afectada. “Nada se pudo hacer, es injusto. ¿Qué está pasando en la sanidad? Cada día peor. A Vanesa no nos la van a devolver pero solo pido si es que hay justicia se haga y que no le vuelva a pasar a nadie más”, concluye.