Todo lo que tienes que saber antes de la gala de los Grammy 2024: predicciones, ganadores, actuaciones y, ¿una sorpresa de Taylor Swift?

Billie Eilish, Taylor Swift y Miley Cyrus se disputarán las grandes categorías de la noche

Mientras que medio mundo se pregunta si Taylor Swift será capaz de llegar a la final de la Super Bowl LVIII, celebrada en Las Vegas y la que estará en el equipo de su actual pareja Travis Kelce, los Kansas City Chiefs, la cantante estadounidense tiene la mirada enfocada en los Grammy de este domingo (madrugada del domingo 4 al lunes 5 en horario peninsular, celebrados en el Crypto.com Arena de Los Ángeles). Una cita en la que la intérprete de Midnights podría llevarse a casa su cuarto gramófono dorado en la categoría de ‘Álbum del Año’, atesorando ya tres por Fearless, 1989 y Folklore.

Swift es la artista que más veces ha ganado en dicha categoría, por lo que esta noche podría convertirse en un evento canónico para su carrera: impulsada desde el álbum que lanzó en 2022 y en el que exploraba los pensamientos que la mantenían en vilo por las noches, la cantante americana podría coronar un año en el que no sólo se ha convertido en la artista más escuchada en Spotify, también ha sido noticia por su gira The Eras Tour, un concierto de más de tres horas en el que recorre todas sus etapas musicales (y con el que visitará nuestro país el próximo mes de mayo).

La noche más importante de la música anglosajona está a unas horas de celebrarse y las apuestas están del todo ajustadas. No ha sido un año marcado por el pop más mamarracho, tampoco ha habido hits inagotables de las grandes divas de las listas de éxitos, pero la banda sonora de una película tintada de rosa es una de las grandes favoritas de la gala. En Infobae España hemos recopilado toda la información clave para no perderse ni un detalle de los Grammy 2024: posibles ganadores, actuaciones y, quién sabe, quizá alguna que otra sorpresa capaz de copar todos los titulares de la noche. Trevor Noah será el presentador y en España la ceremonia se podrá seguir a través de Movistar Plus+.

Antes de entrar en el fango es importante hablar de las cuatro grandes categorías de los premios: ‘Álbum del Año’, ‘Grabación del Año’, ‘Canción del Año’ y ‘Mejor Nuevo Artista’, lo que en Estados Unidos consideran como el ‘Big Four’ de los gramófonos dorados. La única mujer que ha conseguido llevarse a casa dichos premios en una única noche fue Billie Eilish en 2020, una gesta que sólo había conseguido Christopher Cross 39 años antes. Son los galardones más esperados, peleados y prestigiosos, así que vamos a desengrasar qué opciones hay este año.

‘Grabación del Año’

En este caso, parece que el consenso es rotundo. No ha habido canción que haya sonado tanto, y tan rápido, como Flowers de Miley Cyrus. Fue el tema más escuchado en las plataformas en 2023 y, quizá, el único destacable del álbum Endless Sumer Vacation, el regreso de la cantante a la música. En Estados Unidos apuntan a que será la ganadora de esta categoría, pero ya sabemos de sobra que estos premios son muy suyos y, a veces, cosas extrañas suceden. No en vano, no hay que descartar que el Anti-Hero de Swift reciba el gramófono dorado para premiar el fantástico año de la artista de Midnights, o que Eilish siga su idilio con What Was I Made For? después de ganar el Globo de Oro y postularse para su segundo Oscar. A continuación, todos los temas nominados:

Worship , de Jon Batiste

Not Strong Enough , de Boygenius

Flowers , de Miley Cyrus

What Was I Made For? , de la banda sonora de Barbie , interpretada por Billie Eilish

On My Mama , de Victoria Monét

Vampire , de Olivia Rodrigo

Anti-Hero , de Taylor Swift

Kill Bill, de SZA

‘Canción del Año’

Antes de que vayáis a Google a preguntarle la diferencia entre la categoría anterior y esta, os lo explico yo: el premio de ‘Grabación del Año’ se otorga al intérprete del tema y al equipo de producción del sencillo, mientras que el de ‘Canción del Año’ se da al intérprete y al compositor del single. Aquí, la tarea está más reñida. Los medios especializados en Estados Unidos apuntan a que la ganadora de esta categoría será What Was I Made For? con tal de poder premiar a Eilish en algún punto de la noche por la canción que hace levitar a Margot Robbie en Barbie. La cinta de Greta Gerwig tiene a otra representante, Dance the Night de Dua Lipa, tema viral que, quizá, podría rascar un premio a última hora. Sin duda, es una de las categorías más reñidas de la noche y la que podría dar pie a alguna que otra sorpresa. Flowers podría hacer un doblete y Swift sigue pujante en las apuestas de los cuatro grandes premios de la noche con Anti-Hero. A continuación, todos los temas nominados:

A&W , de Lana Del Rey

Anti-Hero , de Taylor Swift

Butterfly , de Jon Batiste

Dance the Night, de Dua Lipa

Flowers , de Miley Cyrus

Kill Bill , de SZA

Vampire , de Olivia Rodrigo

What Was I Made For?, de la banda sonora de Barbie, interpretada por Billie Eilish

‘Álbum del Año’

¿Preparados para la polémica y para el premio más importante de la noche? No es una de las ediciones de los Grammy más reñidas en cuanto a disco se refiere, pero la gala de este domingo promete volver a poner en la guillotina a los expertos de la ‘Recording Academy’. Las apuestas dicen que Midnights será el claro ganador, el disco de Taylor Swift producido junto a Jack Antonoff que ha llevado a la estadounidense al peldaño más alto de su carrera. Sin embargo, algún que otro swiftie considera que sería erróneo otorgarle a la cantante el premio por dicho disco porque, opinan, no es su obra culmen y podría perjudicarle. Lo típico de que le puedan dar la vuelta a la tortilla diciendo que el galardón es “injusto” y que Swift es la “niña mimada” de la industria. Si los Grammy fueran una organización seria, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, de Lana del Rey, debería alzarse con el premio, pero ya sabemos que la Academia de Grabación americana sigue siendo incapaz de premiar a la intérprete de Video Games, pues tampoco ganó este premio con Norman Fucking Rockwell!, un año de consenso supremo. Tampoco le perdamos la vista a The Record, de Boygenius o a SOS, de SZA. Podría darse la sorpresa, pero todo apunta a que Swift conseguirá su cuarto gramófono dorado a mejor ‘Álbum del Año’. A continuación, todos los temas nominados:

World Music Radio , de Jon Batiste

The Record , de Boygenius

Endless Summer Vacation , de Miley Cyrus

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd , de Lana Del Rey

The Age of Pleasure , de Janelle Monáe

Guts , de Olivia Rodrigo

Midnights , de Taylor Swift

SOS, de SZA

¿Quién actúa en los Grammy 2024?

Más allá de los nombres, los sobres que no abren y la alfombra roja, los Grammy se caracterizan por las icónicas actuaciones de los artistas nominados. Este año, el escenario viene cargado de energía y de mujeres, entre ellas Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, SZA y la grandiosa Joni Mitchell. La que parece que estará en el escenario es Taylor Swift, que en nada retoma los escenarios con su The Eras Tour, visitando Australia, Japón y Singapur. En el apartado masculino, las actuaciones vendrán a cargo de Billy Joel, Burna Boy, Travis Scott, Luke Combs y la banda U2.

¡Atención, porque habrá más de una sorpresa en el escenario! Todos los rumores apuntan a que Dua Lipa estrenará su canción Training Season, el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio que saldrá el próximo 15 de febrero y que podría cantar de avanzadilla este domingo. Hace unos días pudimos ver a la intérprete británica ensayando el que podría ser uno de los números de la noche. El ritmo es uno de los puntos cruciales de una ceremonia que ha perdido gancho y que necesita crear un espectáculo a la altura de sus nominados para no convertirse en una excusa para apagar la televisión.

¿Habrá ‘Reputation (Taylor’s Version)’?

Los seguidores de Taylor Swift, que parece que, de una forma u otra, se convertirá en la protagonista de la noche, llevan meses maniobrando y mirando el calendario para intentar descifrar cuándo saldrá Reputation (Taylor’s Version). Antes de que la cantante cambiase la imagen de sus redes sociales a una en blanco y negro, haciendo saltar todas las alarmas de un posible anuncio, los rumores ya apuntaban a que el escenario de los Grammy sería el enclave idóneo para anunciarlo.

Swift es una ávida seguidora de los juegos de palabras y las adivinanzas. No en vano, lleva meses vistiendo de verde, marrón y negro, un guiño previo al posible anuncio que podría enunciar esta madrugada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. ¿Y si se trata de su álbum debut y no de Reputation? Nada le gusta más a la estadounidense que un anuncio a bombo y platillo, así que habrá que esperar unas horas para saber si las apuestas tiran hacia su era musical enfundada en un traje de víbora o a sus inicios vistiendo un gorro de cowboy.

