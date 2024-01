Este es el documento que deben presentar los jubilados que cobran una pensión no contributiva antes del 31 de marzo

Estas son las fechas en las que los jubilados podrán reservar los viajes del Imserso.

Las pensiones no contributivas consisten en una asignación económica para todas aquellas personas que, pese a cumplir con los requisitos necesarios para jubilarse o solicitar la invalidez, no tienen derecho a recibir una prestación pública. El Gobierno pretende garantizar con esta partida un nivel mínimo de ingresos para las personas que no tienen un currículum solvente y no han cotizado el mínimo de años exigido por la Seguridad Social. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) se encarga de gestionar y financiar estos subsidios, diseñados para dar cobertura médico-sanitaria y cubrir las necesidades básicas de los trabajadores más vulnerables.

Las pensiones no contributivas crecerán un 6,9% durante los próximos meses. La subida de estos subsidios será progresiva hasta el año 2027, cuando los organismos competentes tienen previsto que la cuantía alcance el 75% del umbral de la pobreza, según lo establecido en el Real Decreto Ley 2/2023. Los potenciales beneficiarios de estas prestaciones tienen que cumplir con una serie de requisitos, como disponer de residencia legal en España y demostrar que sus ingresos están por debajo del tope establecido. Los subsidios se abonan de forma mensual y pueden ser de dos tipos: jubilación e invalidez.

Las personas que reciben alguna pensión de este tipo tienen hasta el 31 de marzo para hacer entrega de una serie de documentos importantes, como la declaración anual de ingresos. Los pensionistas que se olviden de presentar este formulario pueden ver suspendida temporalmente su asignación hasta la subsanación de los errores. Los españoles que viven en el extranjero tienen que enviar también el certificado de fe de vida durante el primer trimestre del año. Además, los beneficiarios tienen la obligación de notificar cualquier cambio en su dirección, situación personal y/o situación económica en un plazo máximo de 30 días. La restauración de los pagos solo tendrá lugar después de presentar la documentación requerida.

Una pensionista realiza una consulta en su ordenador. (Freepik)

¿Qué es la declaración anual de ingresos?

La Ley General de la Seguridad Social establece que las personas beneficiarias de la pensión de jubilación, en su modalidad no contributiva, están obligadas a presentar en el primer trimestre del año una declaración de los ingresos o rentas computables de la respectiva unidad económica de convivencia. El formulario lo remite el órgano competente de la gestión de los subsidios y los beneficiarios tienen que rellenarlo y enviarlo de vuelta antes del 31 de marzo. El incumplimiento de los plazos indicados puede dar lugar a la suspensión del pago de la pensión, según explica el Imserso en su página web.

La declaración de ingresos se puede definir como un reporte detallado de todas las operaciones contables y fiscales realizadas durante el ejercicio anterior. El documento se puede presentar tanto de forma online como presencial, en las oficinas de asistencia en materia de registros de cualquier administración pública. Los pensionistas que no realicen este trámite antes del próximo 31 de marzo recibirán un aviso con la suspensión temporal del subsidio. En estos casos, los ciudadanos tienen un plazo de 90 días para presentar el formulario y recuperar los pagos perdidos. Los titulares de una pensión no contributiva tienen que entregar este documento todos los años durante los tres primeros meses si quieren evitar problemas y mantener intacto su dinero.