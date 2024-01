Los 5 alimentos que nunca debes comer si tienes gripe o un resfriado

Comida procesada: este tipo de alimentos, sobre todo los ultraprocesados, han sido marcados como perjudiciales para la salud en numerosos estudios científicos. De hecho, la investigación titulada Consumption of ultra-processed foods and risk of multimorbidity of cancer and cardiometabolic diseases: a multinational cohort study, y publicada en The Lancet Regional Health en noviembre de 2023, indicó que este tipo de comidas se relacionan con aumento del riesgo de cáncer, diabetes y enfermedades del corazón. En el caso de la gripe, se deben evitar porque tienen elevadas cantidades de sal, aditivos y azúcar. Este cóctel de ingredientes juega un papel clave en la deshidratación (con la gripe siempre hay que estar hidratados), así como en la inflamación intestinal que puede provocar estreñimiento o diarrea, entre otros problemas digestivos.