Feijóo envía una carta a Pedro Sánchez con su orden del día para fijar una reunión: amnistía, independencia judicial o la alcaldía de Bildu en Pamplona

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Moncloa en octubre de 2022. (Eduardo Parra/Europa Press)

Alberto Núñez Feijóo asegura no tener problema en reunirse con Pedro Sánchez, pero tampoco está dispuesto a “blanquearle” ni a que le “falte al respeto”, afirmó este martes en una entrevista en Telecinco. El PP se ha quejado en las últimas horas de tener fechas pero no contenido, en referencia a que Moncloa habría facilitado a los medios de comunicación los temas a abordar en una reunión con la oposición, pero no a la propia oposición. Este miércoles, “transcurridas dos semanas desde el anuncio mediático del presidente”, denuncia Génova, Feijóo ha movido ficha y ha hecho llegar a Sánchez de qué quiere hablar él:

“-Igualdad de los españoles y respeto al Estado de Derecho: Ley de Amnistía

-Deterioro institucional: Consejo de Estado y Fiscalía

-Despolitización de los medios de comunicación públicos: RTVE y EFE

-Medidas para garantizar la independencia judicial

-Posicionamiento acerca de la prevaricación judicial que denuncian PSOE, Junts y ERC, y defensa del Poder Judicial frente al acoso por parte de los socios del Gobierno

-Información sobre las negociaciones mantenidas en Ginebra entre el Gobierno y Junts y ERC

-Información acerca de las subidas de impuestos pactadas con Sumar y los planes de ayuda a los ciudadanos para afrontar los efectos de la inflación

-Defensa del principio de solidaridad y de la imprescindible multilateralidad para afrontar el reparto de los recursos públicos: condonación de deuda y cesión del 100% de los tributos a determinados territorios

-Parálisis de la moción de censura en Pamplona con Bildu, así como de la proposición de ley que pretende despenalizar el enaltecimiento del terrorismo y el ataque a los símbolos nacionales

-Modificación urgente del artículo 49 de la Constitución en las condiciones ya pactadas en la pasada legislatura, que incluyen garantías por escrito de que los socios del Gobierno no pedirán un referéndum constitucional con nuevas modificaciones.”

(Noticia en ampliación)