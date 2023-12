Briatore: “Verstappen ha arruinado un poco el Mundial”

El italiano Flavio Briatore. (REUTERS/Maxim Shemetov)

La superioridad de Max Verstappen y su gran diferencia con el resto de pilotos de la parrilla ha sido apabullante. El neerlandés no ha visto rival en el Mundial de Fórmula 1 2023. Tres veces campeón mundial, Max se ha subido al cajón más alto en 19 ocasiones de las 22 carreras con las que cuenta el Gran Circo. Solo Arabia Saudí, Azerbaiyán y Singapur se le han resistido. Tal es la diferencia y superioridad del piloto de Red Bull, que a su compañero de equipo, Checo Pérez, le ha aventajado en la clasificación final 300 puntos. Tanto es así, que se ha convertido en el único piloto de la historia que ha conseguido dominar en más de 1.000 giros en solo un año.

Con el 2024 a la vuelta de la esquina y en un proceso de cambios y mejoras de las escuderías, todas abogan por poder ser competitivas para la escudería de bebida energética. El claro dominio de Verstappen ha provocado reacciones adversas, unos que admiran y se deshacen en elogios ante el neerlandés; otras, en el lado opuesto, son de la opinión que su ventaja ha terminado con la emoción del deporte. En esta última línea, está Flavio Briatore, el mítico jefe de Fernando Alonso, jefe de Renault en la época en la que el asturiano ganó el Mundial: “Desafortunadamente, Verstappen ha arruinado un poco el Mundial”. El italiano espera que de cara al año que viene “haya más emoción, porque de otra manera no va a ser divertido”.

El debut de Max Verstappen en Red Bull hasta el día de hoy me parece surrealista, sacado de una película#F1pic.twitter.com/hKORMBHQfQ — Formula + (@Formula_Stats) December 17, 2023

La clara superioridad de Red Bull ha desembocado en que muchos de los equipos tengan a este equipo como referencia en su camino hacia mejoras. Tal así que Hamilton acusó los errores de Aston Martin de intentar imitar en exceso a la escudería. Sin embargo, la ventaja es tan evidente que resultará complicado que un equipo sea realmente competitivo frente a ellos. Briatore espera que al menos “los italianos de Ferarri pueda al menos competir, porque ganar un campeonato del mundo seguirá siendo muy difícil”. “Tiene tal ventaja el equipo Red Bull que va a ser muy complicado. El equipo Red Bull es extremadamente fuerte y Max Verstappen no está haciendo nada mal. Es un piloto extraordinario. Max Verstappen es realmente uno con su coche, sobre todo teniendo en cuenta que Sergio Pérez tiene el mismo coche. Realmente ves la diferencia con Verstappen, que hace cosas extraordinarias. Espero que haya más emoción el año que viene”, añadió.

Hamilton acusó a Aston Martin de copiar a Red Bull

Lewis Hamilton no consiguió ninguna victoria la temporada anterior por primera vez desde en su carrera deportiva en la Fórmula Uno. Este año ha vuelto a ocurrir, ni el británico ni el equipo Mercedes ha conseguido subir al cajón más alto del podio (no ocurría desde 2011). Y es que, desde la escudería sabían a principios de temporada que su coche W14 no era competitivo. Realizaron cambios que resultaron insuficientes, y ya estudian una mejora de cara a 2024. Lo cierto es que esto no preocupa al británico, quien aseguraba a Motorsport que ha tenido momentos más difíciles: “Yo también tuve años difíciles cuando era más joven. El coche de 2009 era terrible. Las temporadas 2010 y 2011 tampoco fueron buenas. Este es el periodo más largo que he estado sin ganar, pero si piensas en las victorias, esos años fueron mucho peores”.

Pese a esto, Hamilton cree que esto era un precio justo que tenían que pagar, ya que el rumbo correcto no estaba en copiar ciegamente las ideas de Red Bull. En esta línea, el británico sugirió que los altibajos de Aston Martin a lo largo de esta temporada (Alonso encadenó ocho podios seguidos en las primeras carreras, para después encadenar una mala racha como el último puesto en Singapur), se debían a su intento por intentar plagiar a la escudería de bebida energética. “Con los plazos que tienes, y los recursos limitados que tienes, no puedes tirarlo a la basura y empezar de cero. No puedes copiar un coche y empezar de cero. Mira a los Aston. Intentaron copiar un coche y no era lo mismo. No es tan fácil. Tienes que intentar coger las partes buenas y a través del ensayo y error intentar añadir otras piezas”, apuntó.