El ‘hat-trick’ en 8 minutos de Esme Brugts, un posible penalti no pitado al Sporting Huelva y el pinchazo del Real Madrid: los mejores momentos de la Liga F

La delantera del Eibar, Esperanza Pizarro, con el balón ante las jugadoras del FC Barcelona (EFE / Andreu Dalmau)

Después de un parón de selecciones marcado por las lesiones, entre ellas la de Irene Paredes, este fin de semana ha regresado la Liga F con un giro de guion inesperado. El FC Barcelona continúa su camino hacia la corona de campeón prácticamente en solitario con una distancia de ocho puntos respecto a segundo en el clasificatorio, tras cosechar su undécima victoria en once partidos. En el fútbol femenino la hegemonía del todopoderoso club azulgrana pesa más que cualquier otra cosa y jornada tras jornada dan prueba de ello. Este fin de semana ha sido el Eibar F, el que ha tratado de plantarles cara y durante la primera parte lo ha conseguido, pero en la segunda el Barça fue como una apisonadora que pasó por encima de las Armeras.

El Estadi Johan Cruyff fue testigo de la calidad y la superioridad de las locales. Durante la primera parte, el gol se resistía para las jugadoras de Jonatan Giráldez, los minutos se sucedían, pero el balón no llegaba a rozar la red. Tras el pitido que marcaba el final de los primeros 45 minutos, ninguno de los equipos había capaz de abrir el marcador. Sin embargo, la segunda parte ha sido una historia completamente diferente. En minuto 57, Caroline Hansen abría la lata para las azulgranas gracias a un pase de Patri Guijarro. Y entonces han llegado los ocho mejores minutos de todo el partido; Esme Brugts ha registrado tres goles en ese tiempo. Parecía bendecida por el gol, todo lo que tocaba lo mandaba al fondo de la red.

Tal ha sido su actuación que al concluir el encuentro, además de llevarse el balón firmado por sus compañeras por haber anotado un hat-trick, ha sido elegida como MVP del partido. Para cerrar el festival de goles que se ha vivido en el Estadi, Ariana Arias, canterana azulgrana que se estrenaba con el primer equipo, ha puesto la guinda al partido al marcar el quinto gol.

Al Sporting Huelva se le escapa el empate en el último minuto

El partido no había comenzado la mejor manera para las jugadoras del Sporting Huelva, quienes en el minuto 21 ya se encontraban por debajo en el marcador tras un gol de Uria Gabilondo para la Real Sociedad. Sin embargo, justo antes de que la árbitra indicara el descanso, Konat hizo el tanto del empate y volvía a poner el encuentro en tablas. Ya en la segunda parte, las txuri-urdines volvían a adelantarse gracias a Jensen. Pero, las de Huelva no cesaron en su empeño de tratar de dar la vuelta al partido y sacar al menos un punto con el empate. Y justo en el último minuto del partido se presentó la ocasión.

Patri Ojeda penetró en el área con el balón en los pies. Entonces Izarne Sarasola, con la intención de cortar la acción de peligro, decide irse al suelo, pero llega demasiado tarde para frenar el avance del balón. Sin embargo, a quien sí frena es a la defensa de las locales, quien cae al suelo pidiendo penalti. Se trataba de la oportunidad perfecta para empatar el encuentro, pero la colegiada no consideró que el contacto fuera suficiente como para pitar la pena máxima desde los once metros y consideró que no había nada en esa acción. El siguiente pitido que sí sonó fue el que señalaba los 90 minutos y, por tanto, el final del partido. Al Sporting Huelva se le escapaban los puntos en el partido en pos de la Real Sociedad, que celebraba la victoria.

El pinchazo del Real Madrid

El Real Madrid estaba destinado a luchar por el primer puesto de la Liga F, o al menos, ese era el objetivo del club blanco. Sin embargo, todavía son muy inferiores al todopoderoso Barcelona, quienes no han cedido un solo punto desde que comenzó la temporada, a diferencia del equipo de Alberto Toril, que acaban de registrar su tercera derrota. Las merengues recibían este fin de semana en casa, en el Estadio Alfredo di Stéfano, al Sevilla. Con el apoyo de la afición y la mente puesta no ampliar distancias con el líder, las jugadoras saltaron al terreno de juego. El equipo blanco dominaba el encuentro, tenía más posesión y se sucedían las ocasiones en el área rival, con un palo incluido. Sin embargo, el gol no llegaba y los primeros 45 minutos finalizaron sin que ninguno de los conjuntos hubiera abierto el marcador.

El Real Madrid en su partido de la Liga F ante el Sevilla (Real Madrid)

En la segunda parte, el partido se puso de cara para el Sevilla gracias a un gol de Amanda Sampedro, quien, con un poco de fortuna, mandó el balón al fondo de la red después de que rebotara en Oihane Hernández, que hizo que el balón cambiara de dirección y fuera imposible de atrapar para Misa. Tras ello, la árbitra anuló un gol por fuera de juego, pero tanto Athenea, que fue quien puso el centro que rebotó en Tere Merida y acabó metiendo el balón en propia puerta; como Caroline-Sophie Moller, que se agachó pensando que el balón entraría en la portería y, por tanto, interfirió en la jugada; estaban en posición legal.

Ya en el minuto 85, fue la propia Moller quien volvía a poner el partido en tablas, también con la suerte de cara, ya que el balón le llegaba después de rebotar en una rival. En el descuento fue cuando llegaron los otros dos tantos del Sevilla, para protagonizar un final agónico para las locales. En el 94, Arola Aparicio ponía por delante a las hispalenses y Gili Giner en el 100 marcaba otro tanto para sentenciar el partido. Al Real Madrid se le escapaban los tres puntos y con ellos la segunda posición de la tabla. Una derrota que ha sabido aprovechar el Atlético de Madrid quien, tras vencer al Betis por 0 a 2, se sitúa como segunda a un punto de distancia del club blanco y a ocho del líder.