Bronca entre Puente, Ayuso y Almeida por los problemas con el Cercanías en Madrid: “Tranquila presidenta. Céntrate en construir líneas de Metro sin derribar casas”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

Menos de un mes ha tardado Óscar Puente en utilizar su característico estilo combativo en redes para intentar zanjar una polémica sobre su gestión. El nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha recriminado este domingo a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, los derribos ocasionados por la línea 7B de Metro de Madrid, en respuesta a las críticas recibidas por las continuas incidencias en las Cercanias de la región.

“Tranquila presidenta. Céntrate en construir líneas de metro sin derribar las casas de nadie, que de los problemas que tenga la red de cercanías de Madrid ya se ocupa el Gobierno de España”, ha contestado Puente este domingo en su perfil de ‘X’.

La red ferroviaria en Madrid ha sufrido tres percances en los últimos 15 días. En concreto, el último ha ocurrido este viernes de madrugada cuando Cercanías cortaba el túnel de Recoletos después de un nuevo descarrilamiento de un tren a su entrada en Atocha, el tercero en menos de 15 días. Por la tarde del mismo día se volvía a suspender el servicio, esta vez para hacer pruebas previstas sobre el comportamiento de los trenes en esta vía.

En su cuenta de X, antes Twitter, Puente ha pedido a Ayuso que se centre en los problemas ocasionados a los vecinos del municipio madrileño de San Fernando de Henares afectados por las obras del Metro, muchos de los cuales han visto derribar sus viviendas por unas afecciones que se prolongan desde hace más de una década.

Tranquila Presidenta. Céntrate en construir líneas de metro sin derribar las casas de nadie, que de los problemas que tenga la red de cercanías de Madrid ya se ocupa el Gobierno de España. https://t.co/HvfS6Ju8Mo — Oscar Puente (@oscar_puente_) December 10, 2023

La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguraba que su Gobierno hará “todo lo necesario para proteger a los madrileños de la despreocupación” del Gobierno de Pedro Sánchez con las Cercanías. Puente ha rescatado el drama de los vecinos de San Fernando para cargar contra Ayuso, y ha acusado en otro mensaje en la red social de tener una “piel fina” a quienes se han molestado por comparar el problema de la línea 7B de Metro con las incidencias en Cercanías. ”Ya van a estar todo el día entretenidos con el tuit. Qué piel tan fina tienen. Y cómo les molesta que les digan las verdades del barquero. Pues que se armen de paciencia. El tiempo de callar o poner la otra mejilla ya pasó”, ha recalcado Puente, junto a varios titulares sobre los problemas ocasionados a los vecinos de San Fernando. Todo ello, después de que el ministro haya bloqueado en la red social X a varios dirigentes del PP de Madrid tras criticar su gestión en relación con las últimas incidencias registradas en la red de Cercanías de la región, entre ellos, al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

El delegado de Urbanismo exige al Gobierno más inversiones

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha vuelto a exigir este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez más inversiones en la red de Cercanías y ha afeado al Ejecutivo central hablar de diálogo con las Comunidades Autónomas “menos con Madrid”.

“Lo que no hacen y no se les cae de la boca es precisamente hablar de diálogo entre las comunidades autónomas, pero con todas menos con Madrid. Para poder llevar a cabo estas mejoras en la red de Cercanías de Madrid es evidente que va a hacer falta una coordinación”, ha indicado Carabante en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha cargado contra la “lealtad institucional” que demuestra Puente al bloquear en X tanto a él mismo como a otros ediles y al propio alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Cercanías en la estación de Puerta de Atocha-Almudena Grandes. (Fernando Sánchez/Europa Press)

“Es el síntoma y la mejor imagen de lo que supone la lealtad institucional para el PSOE”, ha censurado el delegado de Urbanismo, que ha recalcado que “difícilmente” puede haber la necesaria coordinación para solucionar la situación con un Gobierno que “es el primero que ha bloqueado a los responsables con los que tiene que tener diálogo y tener interlocución”.

En esta línea, ha insistido en que la red de Cercanías necesita mayor inversión por parte del Ejecutivo “en mantenimiento y renovación de las instalaciones y de las propias vías”. En cambio, ha censurado, el Gobierno de Pedro Sánchez “ha decidido meter en el cajón el plan de Cercanías, un compromiso de más de 5.000 millones de euros en inversión” y, según ha advertido, “ya no se puede garantizar la seguridad de los propios viajeros”.

“Nosotros lo que exigimos al Gobierno Socialista es que de manera definitiva, rotunda y de manera urgente, para no poner en riesgo la seguridad de los viajeros, invierta el plan de Cercanías que se dejó a prueba en el año 2018 por un gobierno del Partido Popular. Han tenido cinco años para ponerlo en marcha y no han invertido prácticamente ni un solo céntimo de euro”, ha subrayado.

En esta línea, ha recordado que Madrid es la región de España que más aporta en impuestos y en Producto Interior Bruto (PIB) a nivel nacional y, sin embargo, ha indicado, “es la región que menos recibe de inversión estatal por habitante”. “Eso tiene que acabar, porque esto ha pasado ya de ser una cuestión política a ser una cuestión de absoluta seguridad. Y, como digo, no porque lo digamos nosotros, sino porque los propios maquinistas de Renfe no están dispuestos a poner en riesgo su seguridad ni la de los viajeros”, ha explicado.

En este sentido, Carabante ha subrayado que los madrileños cada vez usan menos de la red de Cercanías “porque no solo tiene riesgo de poder llegar a su trabajo, a su ocio o a la universidad, sino que, además, ya está entendiendo que se está poniendo en riesgo su seguridad y no están dispuestos a utilizarlo”. “Si el que quiere favorecer la movilidad sostenible, que es precisamente un gobierno de la nación que siempre habla de movilidad sostenible, es el que no invierte” difícilmente se podrá solucionar la situación, con el consiguiente peligro de “bloquear Madrid”.

