Aleix García, el “futbolista para el Barça” del Girona que “se ha equivocado” ofreciéndose a su próximo rival

Aleix García celebra un gol con el Girona (EFE/ Jesús Diges)

En una temporada en la que el vino y las rosas dominan por doquier, el Girona se ha encontrado con su primera y hasta ahora única polémica justo antes de un encuentro tan trascendental para sus intereses como el de este domingo contra el FC Barcelona (desde las 21 horas). Ganar supondría volver a lo más alto de LaLiga, sacando hasta siete puntos a los azulgranas y dos al Real Madrid. Empatar, la igualdad, con los blancos, en el liderato de la competición. Perder, que directamente se apriete todo aún más, porque el Barça se quedaría a un punto de los albirrojos y a dos del Madrid. En plena conjura para intentar que lo peor que suceda en Montjuïc sea el segundo de estos escenarios, Aleix García está en primer plano. Y no precisamente, en esta ocasión y como viene ocurriendo en la 23-24, por sus méritos deportivos.

Aleix García: ''Me gustaría jugar en el Barça''. #DeportePlus pic.twitter.com/PtADjKTUmB — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 5, 2023

En una semana en la que estaba cantado que la atención mediática sería máxima para el equipo revelación del campeonato español, unas palabras especialmente sonadas del centrocampista catalán no podían pasar desapercibidas. “Obviamente, me gustaría jugar en el Barça. Es el club que desde pequeño siempre he seguido y siempre me ha gustado”, declaró García en una entrevista para Movistar Plus+. Una afirmación que no ha sentado nada bien en Girona. Ni por timing ni, sobre todo, por identidad del protagonista: capitán y uno de los emblemas de la plantilla.

Te puede interesar: El Betis aprieta LaLiga antes del Barça - Girona

Después de un verano en el que Oriol Romeu acabó en la Ciudad Condal tras ser el jugador con más minutos del Girona el pasado curso, en un episodio tenso entre ambos clubes (aunque Eric García y Pablo Torre hicieron el recorrido inverso como cedidos), el ofrecimiento de García ha sabido a cuerno quemado. Por eso, su entrenador, Míchel, no tuvo más remedio que señalarle, sin paños calientes, en la previa.

Aleix García disputa un balón contra el Madrid (REUTERS/Albert Gea)

“Se ha equivocado y ya está. Yo me acuerdo mucho de cuando jugaba en las categorías inferiores del Rayo, de los partidos en Vallecas contra el Madrid, y había más gente que celebraba los goles del Madrid que del Rayo. Espero que en Girona la gente sea sólo del Girona, este es mi mensaje para nuestra afición. Necesitamos gente que sea al cien por cien del Girona. Hemos empezado un proyecto donde creo que es posible”, expuso el técnico. Recogió así el sentir generalizado de la afición, habiéndose reclamado incluso un perdón, por parte del jugador, que no ha llegado.

Te puede interesar: Los motivos por los que la llegada de Marc Márquez a Ducati preocupa

🗣️ "Aleix se ha equivocado, espero que la gente en Girona sea solo de Girona".



Míchel responde a Aleix García. #DeportePlus https://t.co/7pOxK6b4T5 pic.twitter.com/WLa3unARC9 — Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) December 6, 2023

Xavi le halaga

Mientras tanto, en Barcelona aprovechan la coyuntura para intentar seducir a uno de los referentes de los de Montilivi, como ya lograron en el caso de Romeu. Fue el propio Xavi el encargado de echar flores a Aleix García, por si en algún momento hay que reforzar la medular: “Está haciendo una temporada enorme. Tiene gran capacidad técnica, sus cambios de orientación son espectaculares. Es un futbolista para el Barcelona, que ya ha sido convocado por la selección. Hay que entender lo que dijo, quién no querría jugar en un club grande como el Barça”.

A los 26, García se encuentra en plena madurez, con una segunda etapa en el Girona que le llevó a debutar con España el pasado 16 de noviembre en Chipre. Hasta la fecha, ha marcado tres goles y ha dado cuatro asistencias en 15 partidos, con 1.350 minutos exactos a sus espaldas. Renovado hasta 2026 en las filas gerundenses, estuvo cedido allí por el Manchester City, propietario de la entidad, entre 2017 y 2019.

Aleix García, en el último Barça - Girona (REUTERS/Albert Gea)

Formado en las categorías inferiores del Villarreal y con estancias, además, en el Royal Excel Mouscron (cedido), el Dinamo de Bucarest y el Eibar, estuvo presente en el último ascenso del Girona a Primera. La historia dice que nunca se ha ganado al Barça. También, más recientemente, que apenas se ha encajado una derrota esta campaña (0-3 ante el Madrid). Queda por ver si alguna de estas realidades cambia. Y, sobre todo, si el caso Aleix García se queda, o no, en algo anecdótico y reconducible.