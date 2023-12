El ataque de Gaspart al Real Madrid: “Deseo que baje a Segunda División”

El expresidente del Barcelona, Joan Gaspart. EFE/Mariscal/Archivo

El que fue 22 años presidente del Barcelona, Joan Gaspart, pasó por los micrófonos de Ràdio Barcelona para hablar de la actualidad del equipo azulgrana. Pero, como no podía ser de otra manera, el anterior mandatario culé dedicó unas palabras a su eterno rival, exponiendo los motivos por los que él consideraba que el Real Madrid había traspasado la línea de la ética con el caso Di Stéfano. El legendario jugador madridista, al parecer, había fichado por el Barça, pero la realidad fue distinta y terminó jugando con el club que en la actualidad preside Florentino Pérez. “Tanto que hablan de ética en el Madrid, que nos devuelva las Copas de Europa y las Ligas que ganaron con Di Stéfano y todos quedamos en paz”, declaró el que fue presidente culé entre 2000 y 2003 y vicepresidente entre 1978 y 2000.

Gaspart no ha tenido reparo en denominar lo ocurrido con Di Stéfano como “ilegal”: “La ética es de presente, de pasado y de futuro. Así como las cosas ilegales pueden prescribir, la ética no prescribe. La historia es la que es”. En esta línea ética, ha querido opinar, sin entrar en detalle, sobre el ‘caso Negreira’: “La ética es interpretativa, lo acepto. Pero cuidado con la ética, que hay muchos clubs que han tenido como delegados de equipo a ex árbitros internacionales. Yo creo que los árbitros son honestos y se pueden equivocar, como podemos equivocarnos los directivos y los jugadores. Yo creo que ningún club de fútbol español ha pagado por tener el favor de un árbitro”.

Alfredo Di Stéfano junto con las cinco Copas de Europa que el Real Madrid ganó de manera consecutiva. (Redes)

A sus 79 años de edad, Gaspart desvela que guarda tres momentos históricos enmarcados en su despacho, dos de ellos relacionados con rivales directos del Barça. “Guardo tres fotos enmarcadas. Una, la de los 100.000 pañuelos en el campo, porque me doy cuenta de que siendo presidente del Barça no eres dios. Y a su lado hay dos más. Una, la carta que me envió el Madrid nombrándome non grato. Florentino me dice que soy un cabrón por tenerlo enmarcado. Y una tercera, cuando el Espanyol también me nombró non grato. Al Madrid le tengo mucha más manía que al Espanyol, que no tengo ninguna. Así como quiero que el Espanyol vuelva a Primera lo antes posible, deseo que el Madrid baje a Segunda”, fue contundente con sus deseos navideños.

Conversión del club en Sociedad Anónima

El expresidente se posiciona en contra de la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva, y lanza un mensaje a quienes creen que el Barça acabará compartiéndose con algún inversor externo: “Sin decir nombres, pero quien dice que el Barça se transformará en SA es porque lo desea. Espero que recapaciten, porque los dueños del Barça no quieren que sea SA nunca. Harán lo imposible. Por mucho que haya unos cuantos que lo dicen, los socios no lo permitirán. Y no me vale quien dice que vendiendo un 30% pagaremos la deuda. Viendo un 30% vendemos el club. El Barça no debe venderse. Me creo el señor Laporta cuando dice que mientras él sea presidente el Barça no será SA. Si hay elecciones, pediré a los candidatos que firmen ante notario que mientras él sea presidente, el club no será SA. Quien no lo firme no le votarán”.