Un excampeón del mundo de Fórmula 1 compara a Alonso con Verstappen: “Si sientas a Fernando en un Red Bull...”

El pasado domingo 26 de noviembre el semáforo se apagaba, los motores dejaban de rugir y la Fórmula 1 echaba el cierre y enviaba una temporada histórica a su libro de memorias en la que Red Bull y Max Verstappen han arrasado y batido todos los récords habidos y por haber. La escudería austríaca ha ganado 21 de las 22 carreras disputadas y el piloto neerlandés ha escuchado los acordes del himno de su país en 19 ocasiones. Los resultados se traducen en 575 puntos para él en el Mundial de pilotos y 860 en el de Constructores tras sumar los 285 de su compañero de equipo Checo Pérez.

Récord de siempre en la F1. Aunque con permiso de la escudería y el piloto de los récords, el otro protagonista de la temporada ha sido Fernando Alonso con ocho podios en su primer año con Aston Martin. El asturiano arriesgó cuando decidió abandonar Alpine, cuarta escudería, para recalar en Aston Martin, séptima. El cambio era arriesgado e incluso se llegó a tildar de errático, pero el tiempo ha dado la razón al asturiano. Ha vuelto a sentirse competitivo con un monoplaza que le ha permitido bañarse en champán hasta en ocho ocasiones y certificar la mejor temporada en la historia de la escudería en general y su mejor actuación desde 2012 en particular. El rendimiento del AMR23, sin embargo, ha ido de más a menos a lo largo de una temporada marcada por sus exhibiciones y algún que otro dolor de cabeza con el suelo, alerones y, especialmente, el DRS.

“Admiro a Fernando, es un león”

El nombre de Fernando Alonso siempre ha estado vinculado al de la escudería austríaca, hace años como posible primer piloto y más recientemente como probable compañero de Verstappen. “Son solo rumores, rumores normales del paddock, de gente que solo está tratando de burlarse de ello y ganar algunos seguidores en las redes sociales. No me gusta ese juego. Creo que no es gracioso. Me siento fresco, me siento rápido y estoy disfrutando del viaje con Aston Martin. Me siento motivado. Aún no es el momento de retirarse”, explicó el asturiano.

La segunda etapa en Fórmula 1 del asturiano comenzó marcada por malos resultados en Mclaren. Sin embargo, desde que llegó a Aston Martin su suerte ha cambiado

Sin embargo, pese a desmentir las informaciones, un debate ha quedado en el paddock del gran circo. ¿Cómo rendería Alonso con un Red Bull entre sus manos? Emerson Fittipaldi, excampeón del mundo de Fórmula 1 (1972 y 1974), tiene clara su respuesta. “Verstappen es muy rápido, pero seguramente, si a Alonso le sientas en un Red Bull… sería igual de rápido”, asegura en Mundo Deportivo. El expiloto de F1 colgó los guantes a los 49 años. Fernando tiene 42 y, pese a las críticas, sigue sintiéndose veloz y lo traduce en resultados sobre el asfalto. Sus nueve podios de esta temporada con el quinto monoplaza de la parrilla hablan por sí mismos.

“Fernando está muy bien físicamente, y mentalmente también. Tiene mucha garra para ganar y tiene la motivación. Es como un león. Es un león en los circuitos. Está allí para atacar. Termina siempre muy bien las carreras. En América decimos que pilotos como Fernando Alonso son “carreristas”, un tipo de piloto que cuando sale en parrilla siempre va hacia delante. Es muy rápido y me gusta mucho verle competir. Es importante. El nivel competitivo de la F1 está al nivel de deportes globales tan importantes como el fútbol, tenis, baloncesto… si un deportista con más edad está bien físicamente, demuestra que tiene todavía una autonomía para conseguir resultados a elevada edad. Me gusta mucho porque es lo que yo intenté hacer (risas). Admiro mucho a Fernando”, explica.

Ninguneo de la Fórmula 1 en el Power Ranking de la temporada

Para muchos integrantes del paddock Fernando ha sido el piloto del año únicamente superado por un Max Verstappen de récord. Sin embargo, la propia F1 no piensa igual. Según su Power Ranking general de la temporada, en el que cinco expertos de identidad desconocida califican con una nota numérica a los pilotos en función de su rendimiento, el puesto del asturiano no corresponde con la sensación que ha dejado sobre el asfalto. Alonso ha finalizado el curso con un 7,5 de nota media sobre diez. Por detrás de Hamilton (7,8) y Lando Norris (7,6), ambos con menos podios que el de Aston Martin.

Max Verstappen 9,1 Lewis Hamilton 7,8 Lando Norris 7,6 Fernando Alonso 7,5 Alexander Albon 7,5 Charles Leclerc 7,4 George Russell 7,3 Carlos Sainz 7,2 Oscar Piastri 7,1 Pierre Gasly 6,8

Los 206 puntos y ocho metales conseguidos por el español le han valido para obtener la misma puntuación que Alexander Albon, piloto de Williams que ha terminado la temporada como el 13º clasificado del Mundial con 27 puntos, pero con idéntica nota media que Alonso. Carlos Sainz cierra el año con un 7,2 y en la octava posición del particular ranking de la F1 que ha dejado fuera del top-10 Checo Pérez, subcampeón del mundo.