Iñaki Peña se gradúa en la portería del Barça sin Ter Stegen: idolatraba a Valdés y tuvo que irse ‘de Erasmus’ a Turquía

Iñaki Peña efectúa una parada decisiva contra el Atlético de Madrid (REUTERS/Albert Gea)

El destino, siempre caprichoso, ha querido que los dos grandes del fútbol español tengan ocupantes inusuales de su portería esta temporada. Por un lado, las lesiones de Thibaut Courtois primero y Kepa Arrizabalaga después le han dado galones a Andriy Lunin en el Real Madrid. Por otro, Iñaki Peña ha pasado a estar bajo los focos en el FC Barcelona debido a la lumbalgia de Marc-André ter Stegen. Así pues, y resulta algo que hacía tiempo que no se veía, la competencia está al rojo vivo en ambas metas. Con la azulgrana especialmente reforzada este domingo, cuando no se echó de menos al último Zamora de LaLiga para superar al Atlético de Madrid.

El triunfo de los de Xavi en el partido de la jornada se explica, sobre todo, por el gol de Joao Félix en el 28. Pero también por la actuación del portero alicantino en los últimos minutos, cuando los rojiblancos apretaron para tratar de no irse de vacío de Montjuïc. Fue a la hora de la verdad cuando más se agigantó Peña bajo palos, convirtiéndose en el “héroe” (en palabras del propio Barça en las redes sociales) que acabó de certificar la victoria.

Guardameta suplente de los culés a todos los efectos desde la temporada 2022-2023, se ha topado con una gran oportunidad de reivindicación como primer espada por los problemas físicos de su superior, y está aprovechándola a la perfección. Para muestra, la sangre fría que tuvo en el minuto 80, cuando rozó de forma decisiva un lanzamiento de falta de su excompañero Memphis que amenazaba con entrar por la escuadra. Tampoco tembló en el descuento, momento en el que pudo contener a Ángel Correa en un uno contra uno.

Iñaki Peña en acción contra el Oporto (REUTERS/Albert Gea)

No cabe duda de que se está asistiendo a la graduación de Peña. Y no sólo a nivel doméstico, sino también en la Champions. Porque su papel frente al Oporto, aguantando el asedio de los portugueses, fue clave para poder remontar y conseguir el pase a octavos. En tres partidos, dos de Liga y uno de Champions, ha encajado un gol por competición, quedando imbatido ante un rival liguero directo como el Atlético.

“Iñaki Peña es un ejemplo. Al final, como se entrena, se juega. Cuando entrenas tan bien aun sin jugar, rindes al máximo nivel. Hoy nos ha salvado al final con dos paradas extraordinarias”, le alabó su entrenador. “Le conozco desde el Barça B. Llegamos al primer equipo juntos. Muy contento por él, siempre trabaja y da el 100%. Le ha tocado la oportunidad y lleva dos partidos que nos está ayudando”, coincidió Araujo. Su rendimiento ha llevado incluso a que no haya prisa con el alta de Ter Stegen, sin que esté claro cuándo le permitirá volver su espalda y con el paso por quirófano sobre la mesa. Pase lo que pase, el enésimo canterano de turno portentoso del Barça ha salido al rescate.

Una década en Can Barça

Peña nació en Alicante en 1999 y buena parte de su carrera en el fútbol, con 24 años, la ha hecho en La Masia. Llegó a las categorías inferiores del Barcelona en 2012, tras iniciarse en el deporte rey en las del Villarreal, club más cercano a su Alicante natal. Fue quemando etapas hasta alcanzar el filial en la temporada 2018-2019, durante la que empezó a ser un habitual del primer equipo, aun sin debutar.

Ronald Koeman decidió que pasase a formar parte de la dinámica del primer equipo, en el curso 2021-2022. Sin embargo, Peña era el tercer cancerbero, con Neto y Ter Stegen por delante y ficha del B. La falta de minutos le llevó a vivir su particular Erasmus futbolístico al poco de empezar 2022, puesto que fue cedido al Galatasaray hasta el final de la campaña para que se foguease al máximo nivel.

Durante su etapa en Turquía, Peña jugó ocho encuentros, incluidos dos de Europa League. Uno de ellos fue ante el Barça, con una buena actuación que probablemente ayudó a que pudiese quedarse, ya como segundo meta, al volver a la Ciudad Condal. Su debut fue en la Champions, el 1 de noviembre de 2022. Después, llegaron el estreno en Copa, el 4 de enero de 2023, y Liga, el 23 de mayo. El segundo plano le acompañó hasta hace unos días en Vallecas, cuando saltó a un once inicial que ya no ha abandonado.

Iñaki Peña antes de saltar a la titularidad en Vallecas (REUTERS/Isabel Infantes)

Internacional con España en las distintas categorías inferiores, más recientemente en la sub-21, el valenciano reconocía sin tapujos la identidad de sus ídolos en una entrevista con SPORT en 2020. Cuando empezó, Víctor Valdés: “Era mi referente y siempre me he fijado en él. Valdés es un estandarte de los porteros de La Masia. De pequeño, quieres ser como él, debutar y ganar títulos”. Ya crecidito, Ter Stegen: “Antes de que firmara por el Barça, no le conocía mucho, pero pronto se vio su nivel. Su carácter, personalidad y calidad son de número uno”.

En aquella conversación con el periódico deportivo catalán, Iñaki Peña llegó a autodefinirse. “Es difícil hablar de uno mismo, pero diría que soy tranquilo, acertado en la toma de decisiones y con sentido de la responsabilidad. Técnicamente, intento estar bien colocado y con buenos conceptos. También hay que saber leer los partidos desde la portería y los movimientos de los rivales”, aseguraba. Ha sido esa calma la que le ha permitido esperar su momento en el Barça sin hacer ruido y superar el desafío de la titularidad cuando este se ha presentado. Renovado hasta 2026, tendrá tiempo de sobra para seguir haciéndose fuerte en una de las posiciones más importantes sobre el césped.