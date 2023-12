¿Alonso y Verstappen en el mismo equipo? La alianza ya está sobre la mesa: “Nos vendría muy bien”

Verstappen y Alonso en Canadá (REUTERS/Mathieu Belanger)

Si ha habido un acompañante recurrente para Fernando Alonso en los ocho podios que ha protagonizado en la Fórmula 1 este 2023, ese ha sido, sin lugar a dudas, Max Verstappen. El campeón del mundo con Red Bull ha dominado a placer la temporada, con unos números de escándalo a los mandos de su Red Bull: 19 victorias y 12 poles, sin que nadie haya podido toserle en ningún momento. Con tres títulos ya en su haber, y de forma consecutiva, el neerlandés tiene un campeonato más que el español desde hace unas semanas.

A sus 26 años, Verstappen se ha ganado estar en la conversación sobre los mejores pilotos de F1 de todos los tiempos. Con 54 triunfos en el total de su carrera, ya es el tercer hombre más triunfador de todos los tiempos en el Gran Circo, únicamente superado por Michael Schumacher (91) y un Lewis Hamilton que, al igual que Mad Max, sigue en activo (103). En esta estadística, Alonso tampoco aparece nada mal situado, puesto que es séptimo gracias a los 32 grandes premios que ha podido ganar.

Nadie duda de que el asturiano es toda una leyenda del deporte rey del automovilismo. Su competitividad vuelve a estar al alza, con un rendimiento que no conseguía alcanzar desde hace una década. La edad, que le convierte en el más veterano de la parrilla (42 años), no es ningún impedimento para Alonso, que quiere soñar a lo grande en 2024. Aston Martin intentará que su pericia al volante pueda ir un paso más allá, tras el salto de calidad que ha sorprendido a propios y extraños este curso.

Alonso en Abu Dabi (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Los rivales saben de sobra lo que ha conseguido Magic en el Mundial y de lo que es capaz cuando cuenta con un coche potente. A Verstappen no hace falta explicárselo, puesto que es uno de los competidores con los que Alonso tiene mayor sintonía. La admiración y el buen rollo son mutuos, como ha quedado demostrado tantas veces en la poscarrera. La última, en el Gran Premio de Abu Dabi, con una entrevista desenfadada de Max que Fernando encajó con una amplia sonrisa.

Verstappen y Alonso han hablado para trabajar juntos

Cuestionarse si ambas estrellas podrían compartir equipo es lícito. De hecho, el rumor que situaba a Alonso en Red Bull, junto a Verstappen, dio mucho de qué hablar tras una serie de malos resultados del ovetense con su actual equipo, pero el fundamento de este no tardó en esfumarse. Algo más de recorrido puede tener la posibilidad de verles juntos en las 24 Horas de Le Mans, tal y como ha reconocido una de las partes implicadas.

💥 Max Verstappen: "He estado hablando con Fernando para competir juntos en LeMans. Dijo que sólo querría hacerlo conmigo otra vez".



FANTASÍA.pic.twitter.com/T1RU1SG30y https://t.co/tXd72kDsB5 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) December 3, 2023

En el Honda Thanks Day que se ha celebrado este fin de semana, Verstappen fue muy claro: “Lo que sí quiero correr es las 24 Horas de Le Mans. Ya he estado allí, cuando mi padre corría en Le Mans. El ambiente es increíble en Resistencia: hay tanta gente, conducir de noche, pilotar al amanecer… Creo que es realmente genial”. Al principal referente de la F1 no le ha faltado rotundidad a la hora de desvelar con quién le gustaría vivir esa experiencia.

“He hablado con Fernando (Alonso) sobre este asunto. Dijo que sólo querría hacerlo conmigo otra vez. Así que le dije que sería genial competir juntos. Lo único es que, para Le Mans, no hay un peso mínimo para los pilotos. Yo soy un competidor bastante pesado, así que tendría que encontrar compañeros de equipo ligeros para compensar. Pero Fernando es bastante ligero, así que eso nos vendría muy bien. Pero necesitaríamos encontrar a otro, así que tengo que echar un vistazo”, reveló Verstappen.

Verstappen celebra su última victoria de la temporada (REUTERS/Rula Rouhana)

El de Red Bull es plenamente consciente de que contar con Alonso es apostar a caballo ganador, porque el bicampeón en F1 lo es igualmente en la prueba de Resistencia por excelencia (2018 y 2019). A falta de conocer la versión de Magic, parece que la alianza, para alegría de todos los apasionados del motor, está contemplándose.