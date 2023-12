Una de las campeonas del mundo señala a Montse Tomé tras la chapuza contra Italia: “La información debe llegar antes”

Esther González contra Italia (EFE/ Lavandeira)

La selección española femenina vivió otro momento para el olvido este viernes. Si el error informático contra Suiza, en el anterior parón internacional, ya resultó especialmente sangrante, lo ocurrido ante Italia en Pasarón resultó todavía más sonrojante para las campeonas del mundo de fútbol. De hecho, la remontada de las visitantes, que acabaron imponiéndose por 2-3, se inició por una chapuza imperdonable a este nivel: tras el descanso, al campo saltaron 10 jugadoras en lugar de 11.

“Durante el descanso, no me sentí bien y le pedí al cuerpo técnico ser sustituida, porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrara otra compañera”, comentó Aitana Bonmatí, que no volvió al partido después de la primera mitad. Tampoco lo hizo Athenea del Castillo, una de las goleadoras españolas. La situación pareció pillar por sorpresa al equipo nacional, puesto que Lucía García entró al terreno de juego corriendo y sin acabar de estar preparada y Esther González, directamente, apareció sin ni siquiera haber calentado. Y, para más inri, cuando las italianas ya habían aprovechado el desconcierto de su rival para marcar el 1-1.

Tras semejante fallo, la unanimidad ha brillado por su ausencia a la hora de valorar lo ocurrido. Por un lado, la seleccionadora, Montse Tomé, consideró que todo se debió a que Bonmatí “nos avisa con poco tiempo de que no puede continuar”. Por otro, Athenea aseguró que “los cambios los ha dicho nada más empezar la charla” y tildó lo sucedido de “error de cálculo”. Además, Tere Abelleira fue rotunda: “No nos podemos permitir esas cosas”.

El gol de González ante Italia (EFE/Lavandeira)

En esa misma línea se pronunció, en las últimas horas, Esther González, precisamente una de las dos componentes de España que tuvo que pasar a formar parte de la alineación de golpe y porrazo. La delantera granadina valoró en profundidad el episodio, que ha empañado lo suyo la clasificación de las nuestras para la Final Four de la Nations League.

Montse Tomé y el ‘staff’ de España, señalados desde dentro

En una entrevista para Radio Nacional, la jugadora del Gotham estadounidense pudo dar su versión de los hechos. “En ese momento, no entendí nada. Yo me senté en el banquillo y de repente veo que el partido ya ha empezado, me llaman y me dicen ‘tienes que salir sin calentar’. Es lo que tengo que hacer, salir para ayudar al equipo, pero en ese momento ya salgo para sacar de puerta, porque ya había pasado el 1-1″, expuso primero.

“Creo que es algo que tenemos que trabajar tanto staff como jugadoras. La información debe llegar antes, lo primero por el equipo, porque no podemos dejar al equipo con 10, es un error importante. También está el staff, tiene que ser capaz de actuar muchísimo antes. No puedes dejar que el equipo empiece una segunda parte con 10 jugadoras, no se puede permitir. Es algo en lo que queremos trabajar”, criticó, después, González.

De hecho, en su paso por los micrófonos de la radio pública española, reconoció que ni siquiera esperaba ponerse a jugar entonces: “Realmente, no sabía que me iban a cambiar. Estaba esperando que me mandasen calentar porque quería jugar. Tenemos que mejorar muchísimas cosas”.

Montse Tomé en un partido con España (PRENSA RFEF)

Además, González confesó que la polémica ha sido objeto de debate a nivel interno. “Lo hemos hablado y se queda entre nosotros. Es un error y lo asumimos, y hemos hablado de dónde queremos llegar. Quiero que trabajemos en esto y que se hable de lo que hacemos en el campo”, pidió la atacante. La Roja se enfrenta a Suecia este martes desde las 19:00 horas en Málaga.