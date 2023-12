El mejor Atlético reta a un mermado y necesitado Barcelona y busca romper un maleficio que dura 17 años

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de su equipo durante el partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga que disputaron Atlético de Madrid y Villarreal en el Cívitas Metropolitano. (EFE).

Si existiera un diccionario de LaLiga que fuese actualizando sus definiciones a medida que se suceden las temporadas, el partido entre Barça-Atlético de esta campaña aparecería al lado de la palabra morbo, en toda su amplitud. Competitivo, ya que ninguno quiere perder comba respecto a Real Madrid y Girona en la table; futbolístico porque los encuentros entre azulgranas y rojiblancos siempre son sinónimo de vibrantes; y picante porque Joao Félix se enfrentará por primera vez a su exequipo con la camiseta del Barça. El choque se disputará este domingo, pero se lleva jugando varios días fuera del terreno de juego con el cruce de declaraciones de integrantes de ambos clubes.

A un lado del micrófono, Griezmann y Simeone, al otro, Xavi y Joao Félix. Todos con tema en común: la situación del jugador portugués cedido en el Barça por el Atlético. “Había momentos que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde él se cansó y ya no se veía en el Atlético”, analizó el francés. “Obvio que hay cosas que se podían haber hecho mejor, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido del todo bien, pero no es culpa solo de… sino de varios”, le responde el portugués.

17 años sin triunfos rojiblancos

Ambos futbolistas, que representan sobre el césped los ideales de sus entrenadores, entrega y sacrificio por parte del rojiblanco y juego vistoso y ofensivo por el azulgrana, elevaron el debate a sus respectivos técnicos. “El fútbol no se explica por un partido. Un partido es un partido. Lo importante es la continuidad, sostener un trabajo, en una historia detrás. Eso es lo que cuenta más allá de un partido. Un buen partido lo puede hacer cualquiera”, afirma Simeone. “Las declaraciones de sus excompañeros deben motivar a Joao Félix. Jugar contra su exequipo es una motivación. Le veo motivado y feliz. Está contento, implicado y constante. Estoy encantado de su rendimiento y adaptación al grupo”, replica Xavi. La guerra fría está desatada.

Las Declaraciones De Joao Félix Sobre Su Paso En Atlético De Madrid

Cuando Sánchez Martínez haga sonar su silbato, las palabras de los cuatro se las llevará el viento y tan sólo importará lo que suceda en el campo azulgrana, territorio del que el Atlético no saca los tres puntos desde 2006. Cuando un doblete de Fernando Torres y un tanto de Maxi Rodríguez sellaron el último triunfo a domicilio de los rojiblancos en la Ciudad Condal. “Nos encontraremos a un rival duro como siempre desde que llegamos al Atlético, nunca hemos ganado allí”, reconocía el técnico rojiblanco.

Los 23 encuentros que han disputado desde entonces entre todas las competiciones se han saldado con 8 empates y 15 derrotas colchoneras, las nueve últimas bajo los mandos de un Simeone que sufre en el Camp Nou, aunque también ha vivido uno de sus mejores momentos como entrenador al ganar LaLiga en 2014. “Es un partido importante, son tres puntos más pero es un rival directo. El Atlético está en un gran momento de forma. Necesitamos a la afición, es importante que suban a Montjuic”, avisa Xavi.

El delantero portugués del Barcelona Joao Félix tras finalizar el partido de LaLiga EA Sports que ha enfrentado al Rayo Vallecano y el FC Barcelona en el estadio de Vallecas (EFE).

El Barça, mermado y necesitado

La historia pesa, pero la actualidad también y ese intangible cae del lado colchonero esta vez. Los de Simeone, ya clasificados a octavos de Champions y terceros en Liga, se presentan en Barcelona con una sola derrota en sus últimos 14 encuentros y transmitiendo sensación de que el partido ha caído en un momento de la temporada en el que se sienten superiores a los azulgranas, que no terminan de arrancar. Se han acostumbrado a superar las jornadas sobreviviendo más que imponiéndose al rival, viviendo en un constante prólogo de pinchazo que se produjo la última jornada en Vallecas, pero estuvo a punto de producirse antes frente Alavés y Real Sociedad.

De nuevo, la incapacidad para realizar transiciones ataque-defensa con rapidez hundió a los de un Xavi que ya recibe críticas debido al juego de su equipo. “Hemos bajado en el juego y por eso no han llegado los resultados esperados. No tengo la sensación de que me juego el cargo. Estoy feliz y tengo la confianza del presidente y de Deco. Tengo confianza de que saldrá muy buena temporada, no tengo la sensación de que tendré tres balas. Aquí ganas un vale de tranquilidad cada semana”, asegura Xavi. Y para colmo, el virus FIFA. Ter Stegen y Gavi cayeron lesionados con sus respectivas selecciones y eso echó más leña a un fuego ya de por sí voluminoso por el clima enrarecido y que este domingo en Montjuic alcanzará su temperatura más elevada.